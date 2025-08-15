中市2停車場8月起試辦「臨停車優先停放區」 提升周轉率

為提升公共停車空間的使用效率，台中市北區雙十國中地下停車場及西區忠明公園地下停車場8月起試辦「臨停車優先停放區」，因臨停車流動快，規劃停放在靠近出入口的車位，縮短停車與移動時間，提升周轉效率，也帶動周邊商圈經濟活絡。

交通局長葉昭甫表示，雙十國中地下停車場與忠明公園地下停車場，汽車格位為100席與70席，因鄰近校園、公園及生活圈，臨停需求大，8月1日起規劃試辦「臨停車優先停放區」，依實際場地彈性規劃，提供短時間、即停即走的臨停車輛，增加停車周轉率。

台中市停管處表示，臨停車輛對停車位的「位置」及「進出動線」敏感度高，尤其偏好靠近出入口的車位；月票車輛則是長時間、固定停放，對車位位置較為彈性，且進出頻率較低。因此規劃停車場內鄰近出入口的車格為「臨停車優先停放區」，優先提供短時停車需求的民眾使用，目前未設定試辦期限，後續再視試辦結果，滾動檢討臨停車優先停放區的車格規劃。

交通局指出，市區停車空間寶貴，合理配置與智慧管理是趨勢所向，盼經試辦計畫建立更具彈性與效率的停車場運作模式，讓使用需求不同的車主「各停各位」。

交通局強調，雙十國中地下停車場及忠明公園地下停車場試辦期間，月票車主除非場內其他車位全滿，否則不得停放於臨停車優先停放區，業者將加強場內巡查，倘月票車主經查違規3次以上將暫停月票資格一個月，期滿後可恢復，並視試辦成果進行滾動檢討。