台中東勢埤豐橋即將改建完工通車 里長感謝市府圓父親遺願

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市東勢區埤豐橋改建工程，橋梁導入減低地震力，防止落橋及震後快速修復等耐震設計，全面強化橋梁安全性。圖／台中市建設局提供
台中市東勢區埤豐橋改建工程，橋梁導入減低地震力，防止落橋及震後快速修復等耐震設計，全面強化橋梁安全性。圖／台中市建設局提供

台中市東勢區埤豐橋是當地重要通行橋梁921大地震重創埤豐橋，隔年雖然緊急補強通車，卻因橋體老舊、橋墩長期遭溪水沖刷裸露，通行有安全疑慮。建設局2022年投入逾10億元改建，即將完工通車，現任埤頭里長林坤詮感謝市府完成已故父親、前任里長遺願，「為地方居民爭取一座安全回家的橋」。

建設局長陳大田表示，埤豐橋位於豐原、東勢與石岡區交界處，串聯東勢、豐原、石岡、后里，甚至到苗栗地區的重要交通樞紐，更是當地居民早期對外聯繫的第一座橋梁，意義深遠。為讓民眾通行安全，建設局在原址改建新橋，導入減低地震力、防止落橋及震後快速修復等耐震設計，強化橋梁安全性。

石岡區埤頭里長林坤詮說，小時候村民集資搭建木橋，1991年終於爭取興建埤豐橋，未料1999年921地震重創橋體，當年才7歲的他，看見長輩們再次奔走修復。雖然2000年部分重建，但橋梁老舊、基礎裸露，長年受沖刷影響結構安全，甚至曾發生交通事故，令當時擔任里長的父親非常憂心。

林坤詮說，父親生前最後一項努力就是爭取橋梁改建，他銜父遺願接任里長，見證新橋完工，「爸爸，您的心願達成了！」

建設局表示，東勢區埤豐橋改建工程目前已接近完工，新橋全長383公尺，橋面由原本10公尺拓寬至12公尺，採雙脊背橋形式設計，並以大跨距鋼橋跨越車籠埔斷層及大甲溪深槽區，有效減少河道內橋墩數量，提升通水斷面與防洪安全。改建不僅提升橋梁安全，也帶動山城觀光與產業發展，完善居民通行品質。

台中市東勢區埤豐橋老舊、橋墩長期遭溪水沖刷裸露，建設局投入逾10億元改建，即將完工通車，石岡區埤頭里長林坤詮(右)感謝市府圓父親遺願。圖／台中市建設局提供里長感謝市府圓父親遺願
台中市東勢區埤豐橋老舊、橋墩長期遭溪水沖刷裸露，建設局投入逾10億元改建，即將完工通車，石岡區埤頭里長林坤詮(右)感謝市府圓父親遺願。圖／台中市建設局提供里長感謝市府圓父親遺願

