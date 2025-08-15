台中南屯1旅館因1張照爆紅 網友：看個評論差點洗眼睛

一名網友查看位於台中市南屯區某連鎖品牌旅館評論後，看到浴室玻璃倒影疑以拍攝者露鳥，差點驚掉下巴，在脆PO文「看個評論差點洗眼睛」，引起網友腦補、熱議，後來評論已撤下，但還有網友化身「柯南」查出，可能是「借位」，拍到是浴缸水龍頭，還有網友自稱「放大後覺得很失望的人」。

網友tzuuuu168在脆PO文「看個評論差點洗眼睛」。只見PO出照片是旅客在住旅館後在Google評論留下4星評論，還有四張照片，其中左下的照片中，從浴室玻璃倒影，隱約可以看到拍攝者疑似全裸露鳥。

照片一出，引起網友熱議，有網友稱「有把圖放大看的自己承認」，「拍個靜物也能，算不算是一種天賦異柄」，後來有網友發現「評論已經不見了」、「他刪掉了」，最後有網友化身「柯南」，眼尖發現可能是「借位」，拍到是浴缸水龍頭，還有網友自稱「放大後覺得很失望的人」。