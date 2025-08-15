大城農民抗議「低利地」標籤 彰縣府：339公頃光電示範區已喊卡

彰化縣大城鄉頂庄村一帶近期有太陽能光電業者承租土地，試圖開發光電設施，引發當地農民反彈。居民批評該區被劃為「低地力」光電示範區，要求停止核准、確保農地農用。縣府今回應，該示範區由中央劃設，現已確認停止執行。

大城鄉反光電自救會約50名居民，上午帶著自家種的地瓜、花生到縣府前抗議，並高舉白布條。自救會指出，大城鄉是全台第二大地瓜產區，台17線以西農地尤以生產優質「台農66號」聞名，產量全國第一。居民拒絕「低地力」標籤，認為這是對農業價值的貶抑。

今年8月5日，光電業者曾在頂庄國小活動中心舉辦說明會，遭居民到場抗議，雙方激烈對峙近1小時，最後業者離場，會議流會。

大城鄉台17線以西約339公頃農地，過去曾被經濟部選為國內首座光電示範區，農業部2023年盤點時，將其列為農漁業經營條件不佳的「低地力」土地。彰化環保聯盟理事長洪新䒴說，政府針對不易生產或海水倒灌區域可規劃作農業科技專區，引入二、三級產業，而非作為光電開發用地，避免農民恐慌。