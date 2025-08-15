豬價飆漲 招商生變 彰化肉品加工廠閒置
彰化縣府去年風光舉辦全國第1家肉品市場附設加工廠開幕典禮，活動過後卻沒開張營運，被彰化縣審計室盯上；彰化縣肉品市場表示，豬價上漲墊高成本削薄利潤，原本有意承租廠商裹足不前，市場將盡力招商。
彰化縣肉品市場附設加工廠開幕後，營運不如預期，彰化縣審計室查核發現，冷鏈設施去年5月驗收合格後，先前專案保留6件、893萬多元的採購案，僅冷鏈加工廠第2期金屬檢測機2台已發包執行外，其餘尚待規畫設計或招標中。
另要增建豬、羊的宰殺後燙脫毛鍋爐及設備，其廠房主體完工後閒置，審計室要求加強控管相關計畫進度，研謀善策及積極辦理。
彰化縣肉品市場表示，冷鏈廠一樓規畫分切廠，出租給肉品廠分切分裝屠宰後的毛豬，二樓規畫為肉品加工區，將製作貢丸、香腸等豬肉食品，本來肉品商很感興趣也有承租意願，不過今年豬價盤踞高點，6月過後更是每公斤均價破百元，壓縮廠商利潤，對租用一事裹足不前，廠房迄今租不出去。
至於專案保留的廠房計畫，已設計發包和執行加工廠動力電源與水源配置、新設排氣（煙）設備與樓層管制鐵捲門等5件工程，函請建造鍋爐的廠商提出搬遷計畫，若無法搬遷應把廠房轉作倉儲用途或另找廠商承租。
彰化縣肉品市場附設加工廠去年11月26日舉辦開幕典禮，根據當時資料，爭取農業部補助8995萬元，縣府自籌4052萬元，總計斥資1億3047萬多元，花費兩年興建兩層建坪約670坪冷鏈加工廠，並整理廠房旁邊120坪空間建造和設置肉品預冷室、分切室及加工室等設施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言