台中YouBike改善無車可借 站點見車率達90%

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中YouBike站點1635站全國第二，市府表示今年加強調度，見車率大幅上升，改善「無車可借」狀況。圖／台中市府提供
台中YouBike站點1635站全國第二，市府表示今年加強調度，見車率大幅上升，改善「無車可借」狀況。圖／台中市府提供

台中市YouBike累計騎乘人次破億，市府持續增設站點，目前已有1635站，居全國第二。審計報告指出，台中YoubBike使用者連年上升，但仍常出現「無車可借」狀況；市府表示，經過調度，今年已將90%以上的站點見車率提升到90%以上。

審計處2024年審計報告指出，台中市近5年YouBike租借人次從2020年的888萬，上升到2024年的1878萬人次，截至去年底，自行車數量1萬2228輛，但仍常出現「無車可借」或「無位可還」的狀況，經調查約有六成的受訪者有過這類經驗。

審計報告表示，市府應評估各站點的使用率，調整車柱數量。此外，市府積極宣導民眾加入使用YouBike保險，但部分緊急傷害事件並未適時追蹤後續處理狀況；iBike1.0從2023年停止營運後，仍有大量車輛置於戶外，影響變賣價值。

交通局表示，已積極督導廠商調度車輛，並祭出嚴格的站點監控，依據各站點的數據調整車柱數量，今年見車率大幅提升，以3月分為例，有91%以上的站點見車率超過90%，到6月更是有94%以上的站點見車率超過90%，市府也會不定期抽查，滾動式調整。

交通局說，今年4月1日起實施「未投保公共自行車傷害險，無法租借YouBike2.0E電輔車」等新措施，目前傷害險投保率已超過95%，也訂定業者接獲保險案件後的列管方式；至於iBike車輛的處理，已請業者提送汰除報廢車輛計畫書予以備查，後續會積極辦理報廢。

交通局指出，台中市2014年7月首度試營運YouBike，超過200萬人申請會員，累計騎乘人次超過1億2000萬；YouBike2.0的使用者滿意度超過98%，全市已經有1635站，逐步達到市長盧秀燕「里里有YouBike」的承諾。

