芬園黃金大道防樹倒 將移除93棵風鈴木

彰化縣芬園鄉彰南路一段到三段兩側的黃花風鈴木，每年3、4月左右花開黃澄澄綿延數公里，有「黃金大道」美名。公路局南投工務段邀集專家進行風險評估，決定今年9月將移除93棵老舊風鈴木。對此，芬園鄉長林世明表示，希望主管單位審慎評估，不應一次移除，在安全與景觀取得平衡。

公路局南投工務段指出，這些行道樹從1991年間種植以來，樹齡逐年增長，加上八卦山脈地形及氣候變遷影響，存在傾倒風險，經評估後該路段約有93株風鈴木，根系支持性不足、枝幹結構不良，移植存活可能性低，且周邊無適合移植地點。

南投工務段長廖瑞仕說，路樹維護不易，包括芬園鄉黃花風鈴木在內，省道路樹每周都會固定派人巡查，也請樹木專家、林試所調查並無褐根病，但近年氣候變遷，颱風及短延時強降雨型態豪雨不斷，仍對路樹安全造成威脅，移除工程預定在今年9月1日至9月26日進行，施工期間道路交管。

林姓居民說，黃花風鈴木屬淺根樹種，颱風天確實可能傾倒，建議部分路段不必密植，轉彎路段甚至不再補植，警方則指出，行道樹一般不影響交通，自撞事故多屬駕駛本身因素，但颱風天確實要處理倒樹情況。

台灣文學作家吳晟也是愛樹，他指出，該處種錯樹種也不該以樹穴種植，限制生長，即便移植，剩下的風鈴木恐怕也只會惡性循環，他認為，觀光與安全可以兼顧，許多賞花植物屬於淺根性，壽命也不長，台灣原生樹種包括櫸木、樟樹、苦楝樹等，也都很美，可以考慮。