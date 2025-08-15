彰化大城風機案 環評決議不應開發

風機業者擬在彰化縣大城鄉南側海堤內新設3部陸域風機，環境部專案小組昨審查，環評委員認為，風機位址產生的噪音、振動及眩影，恐對鳥類、蝙蝠、養殖場及周邊居民生活產生影響，且與當地居民未取得共識等，最後決議不應開發。

環境部昨舉行「彰化大城風場陸域風力發電開發計畫環境影響說明書」專案小組第3次初審會議。會前彰化當地居民特地北上陳情，帶著當地農特產大白鴨、地瓜等及抗議標語，指陸域風機將影響養殖業，表達「要生存、反風機」立場。

本案開發單位為日威綠能公司，規畫設置的3部陸域風力機組，總裝置容量12.78MW。彰化西港村長陳儀興質疑，風機造成鄰近居民躁鬱症和其他負面影響，不解為何風機一定要建在居民的生活區塊。居民洪新有也說，幾十年前的六輕讓漁民沒辦法工作，漁民不得已上岸種地瓜和養蜆，現在又要讓農民沒辦法生存。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，全國7成的蜆，產自彰化大城鄉，年產值約2億元，肉鴨飼養數量約76萬隻、蛋雞約245萬隻，大城鄉更是全國地瓜盛產地。風機設在盛產地，勢必造成產量減少、物價大漲。

環委表示，風機眩影不止對住戶有影響，也包含振動對敏感養殖魚種的影響，可行性也應檢討，例如這3支風機是否真的非做不可。

經內部討論，環評委員認為，風機及輸配電線衝擊區發現有黑翅鳶、小燕鷗、鳳頭燕鷗、燕鴴及紅尾伯勞等保育類鳥類，而經鳥類雷達調查報告，鳥類軌跡飛行穿越預定風場密度高，且風機設置位置產生的噪音、振動及眩影對敏感受體，如民宅、水產及禽畜養殖業等有加重影響之虞，最後決議本案不應該開發。

另外，苗栗縣濱海設有大鵬風場，21部風機營運逾18年，開發單位苗栗風力公司計畫更新改建其中16部風機，環委認為，新機組噪音更大，開發總量體也不見得比較小，要求應就原機組對環境衝擊納入評估，及不納入更新改建的機組強化說明後續規畫內容，並研擬具體可行的噪音減輕措施，決議補正再審。