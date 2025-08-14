聽新聞
0:00 / 0:00

網售「平民燕窩」桃膠要當心 台中食安處：最高恐罰200萬

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市食安處人員至中藥行抽驗中藥材。圖／台中市食安處提供
台中市食安處人員至中藥行抽驗中藥材。圖／台中市食安處提供

桃膠又稱「平民燕窩」，很多女性認為食用可養顏美容，備受青睞。台中市食安處公布，今年上半年查獲9件違規網路販售中藥案件，多為業者為拓展業績，販售桃膠、細辛、杜仲、半夏等中藥材，依違反藥事法挨罰，最高恐罰200萬元。

食安處說明，中藥屬於藥事法管理範疇，「藥事法」規定販售須取得藥商資格並依法申請，並於實體通路販售，網路販售屬違法行為，今年上半年，台中市查獲6件中藥材，與3件中藥藥品於網路販售案件。

食安處指出，大多違規業者為拓展業績，透過LINE群組與Facebook社團．販售桃膠、細辛、杜仲、半夏等中藥材，查獲後依違反藥事法挨罰。

食安處提醒，民眾若有中藥使用需求，應遵醫囑使用，並至合格藥商購買，切勿因便利而向不明管道購藥；謹記也用藥5不原則，不聽別人推薦；不信神奇療效的藥；不買地攤、夜市、網路、遊覽車上賣的藥；不吃別人贈送的藥；不攤薦藥品給別人。

食安處建議，民眾購藥時也謹記「停、看、聽、選、用」五字原則，「停止不當購藥行為、看病應諮詢專業中醫師」、聽取藥師說明、選購合法中藥產品、用藥依專業指示」，保障自身健康安全。

食安處強調，持續強化網路稽查作業，民眾如發現疑似違規情形，可透過1999市民專線或衛福部檢舉管道反映，共同維護安全用藥環境。

中藥 食安 網路

延伸閱讀

血癌治療有後盾 新北亞東醫院中西醫合擊助抗癌

你買的中藥名符其實嗎？消基會檢驗中藥8成五加皮疑為香加皮

公務機車用來通勤代步 台中公務員貪30元油錢未遂…下場卻很慘

高蛋白、HACCP認證？台中北屯1水產標示不實挨罰4萬元遭下架

相關新聞

彰檢、法院前公共裝置藝術有深意 隱藏版打卡景點

彰化地檢署與法務部行政執行署彰化分署斥資20億元新建大樓8月初已啟用，與對面的彰化地方法院形成司法園區，彰檢前方的公共藝...

豬價飆漲 招商生變 彰化肉品加工廠閒置

彰化縣府去年風光舉辦全國第1家肉品市場附設加工廠開幕典禮，活動過後卻沒開張營運，被彰化縣審計室盯上；彰化縣肉品市場表示，...

台中YouBike改善無車可借 站點見車率達90%

台中市YouBike累計騎乘人次破億，市府持續增設站點，目前已有1635站，居全國第二。審計報告指出，台中YoubBik...

芬園黃金大道防樹倒 將移除93棵風鈴木

彰化縣芬園鄉彰南路一段到三段兩側的黃花風鈴木，每年3、4月左右花開黃澄澄綿延數公里，有「黃金大道」美名。公路局南投工務段...

彰化大城風機案 環評決議不應開發

風機業者擬在彰化縣大城鄉南側海堤內新設3部陸域風機，環境部專案小組昨審查，環評委員認為，風機位址產生的噪音、振動及眩影，...

網售「平民燕窩」桃膠要當心 台中食安處：最高恐罰200萬

桃膠又稱「平民燕窩」，很多女性認為食用可養顏美容，備受青睞。台中市食安處公布，今年上半年查獲9件違規網路販售中藥案件，多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。