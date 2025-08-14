網售「平民燕窩」桃膠要當心 台中食安處：最高恐罰200萬

桃膠又稱「平民燕窩」，很多女性認為食用可養顏美容，備受青睞。台中市食安處公布，今年上半年查獲9件違規網路販售中藥案件，多為業者為拓展業績，販售桃膠、細辛、杜仲、半夏等中藥材，依違反藥事法挨罰，最高恐罰200萬元。

食安處說明，中藥屬於藥事法管理範疇，「藥事法」規定販售須取得藥商資格並依法申請，並於實體通路販售，網路販售屬違法行為，今年上半年，台中市查獲6件中藥材，與3件中藥藥品於網路販售案件。

食安處指出，大多違規業者為拓展業績，透過LINE群組與Facebook社團．販售桃膠、細辛、杜仲、半夏等中藥材，查獲後依違反藥事法挨罰。

食安處提醒，民眾若有中藥使用需求，應遵醫囑使用，並至合格藥商購買，切勿因便利而向不明管道購藥；謹記也用藥5不原則，不聽別人推薦；不信神奇療效的藥；不買地攤、夜市、網路、遊覽車上賣的藥；不吃別人贈送的藥；不攤薦藥品給別人。

食安處建議，民眾購藥時也謹記「停、看、聽、選、用」五字原則，「停止不當購藥行為、看病應諮詢專業中醫師」、聽取藥師說明、選購合法中藥產品、用藥依專業指示」，保障自身健康安全。

食安處強調，持續強化網路稽查作業，民眾如發現疑似違規情形，可透過1999市民專線或衛福部檢舉管道反映，共同維護安全用藥環境。