這3區山友注意！8/18起台中51副公車行經大坑9號步道 5時起發車

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰／台中即時報導
台中市公車51路8月18日起新增副線，便利民眾往返。圖／台中市政府提供

台中市太平區、東區、南區喜愛走北屯區大坑步道的民眾注意！台中市交通局說，8月18日起，豐原客運51副公車，增加「明德高中（台中路）」發車行經大坑9號步道晨間5時、5時30分2班次，大坑9號步道端末班車延後到晚間11時15分。

交通局長葉昭甫說，大坑風景區共有12條登山路線，吸引許多民眾健行休閒，目前已有全市首條「66副」的登山公車，自捷運與台鐵松竹站東側的軍福19路發車，經捷運舊社站後直行松竹路前往大坑1、2、3、9、10號等登山步道。

葉昭甫指出，自8月18日起，豐原客運增設51副公車，採固定班次發車，自「明德高中（台中路）」出發，沿途行經南門路、國光路、興大路至台中路前往大坑9號步道，回程行駛台中路回到「明德高中（台中路）」站。

交通局表示，8月18日起行駛的51副路線的公車，因應民眾早起登山，特別規畫清晨5時、5時30分發車共2班次，供太平、東區、南區民眾前往大坑登山遊憩，同時加強下午6班次及夜間4班次，大坑9號步道端末班車延後到晚間11時15分，便利家住南區、東區、太平區的夜歸民眾乘車需求，提供每日12班次服務。

葉昭甫說明，市長盧秀燕重視環境議題，積極打造無碳城市，大力推動「藍天白雲行動計畫」，持續向永續綠色運輸邁進，豐原客運預計投入全新電動大客車服務51路沿線居民，同時利用電動公車往返充電站區間路段提供公共運輸服務，51路正線同步調整發車時刻，由原本班距制改為固定班次，每日42班，請民眾注意搭乘。

交通局說，持續爭取經費補助及輔導業者，盡速將柴油公車汰換為電動公車，期望能達成2030年市區公車全面電動化的目標，同時請客運業者依據通勤乘客實際乘車狀況，檢討各路線服務班次並研議調整，以期符合職業大客車駕駛員的勞動待遇規定及民眾通勤等乘車需求，攜手營造幸福便捷的公共運輸服務。

