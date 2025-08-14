彰檢、法院前公共裝置藝術有深意 隱藏版打卡景點

彰化地檢署與法務部行政執行署彰化分署斥資20億元新建大樓8月初已啟用，與對面的彰化地方法院形成司法園區，彰檢前方的公共藝術「公義不貳」與法院的「法之伸張」都是有深意、值得欣賞的公共裝置藝術。

彰化地方法院與地檢署雖是執法單位，但已形成司法園區的二幢建築旁也有員林演藝廳，民眾若到演藝廳看表演，或在附近散步，不妨到二幢執法大樓前的地標公共裝置藝術參觀，也可了解其設計用心。

剛落成的彰檢大樓前方的「公義不貳」是由陳齊川教授設計，4座不鏽鋼錐體意謂承載公正精準，中間錐體對準中央漾起的水珠，也象徵機關與彰化在地八堡圳清澈水道的融合意象，底座則代表八卦山起伏的稜線，展現司法剛中帶柔的文化象徵。