快訊

許瑋甯生了！IG曬萌照分享喜悅「母子均安」 寶寶腳印卡也曝光

波波醫師爭議延燒…15名畢業生打官司槓上衛福部 法院判決結果曝光

疑有登山客觸電…樹林大同山觀景台旁燒成焦屍 引發火燒山

聽新聞
0:00 / 0:00

彰檢、法院前公共裝置藝術有深意 隱藏版打卡景點

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰檢新大樓前方的「公義不貳」由4座不鏽鋼錐體意謂承載公正精準，中間錐體對準中央漾起的水珠，有八堡圳清澈水道意象。記者林宛諭／攝影
彰檢新大樓前方的「公義不貳」由4座不鏽鋼錐體意謂承載公正精準，中間錐體對準中央漾起的水珠，有八堡圳清澈水道意象。記者林宛諭／攝影

彰化地檢署與法務部行政執行署彰化分署斥資20億元新建大樓8月初已啟用，與對面的彰化地方法院形成司法園區，彰檢前方的公共藝術「公義不貳」與法院的「法之伸張」都是有深意、值得欣賞的公共裝置藝術

彰化地方法院與地檢署雖是執法單位，但已形成司法園區的二幢建築旁也有員林演藝廳，民眾若到演藝廳看表演，或在附近散步，不妨到二幢執法大樓前的地標公共裝置藝術參觀，也可了解其設計用心。

剛落成的彰檢大樓前方的「公義不貳」是由陳齊川教授設計，4座不鏽鋼錐體意謂承載公正精準，中間錐體對準中央漾起的水珠，也象徵機關與彰化在地八堡圳清澈水道的融合意象，底座則代表八卦山起伏的稜線，展現司法剛中帶柔的文化象徵。

而對面法院大樓是在2016年落成，當年也榮獲第15屆公共工程金質獎，採用外方內圓造型，也是綠建築指標，大門口的「法之伸張」裝置藝術是出於名家陳明輝之手，由三部分構成，鑄銅的「公正之錘」象徵司法人員在執法過程中所追尋的目標與依循的原則。石雕的「傾聽之耳」象徵法院如耳，用心傾聽，而不鏽鋼的「明辨之眼」象徵司法的客觀公正。

彰檢新大樓前方的「公義不貳」由4座不鏽鋼錐體意謂承載公正精準，中間錐體對準中央漾起的水珠，有八堡圳清澈水道意象。記者林宛諭／攝影
彰檢新大樓前方的「公義不貳」由4座不鏽鋼錐體意謂承載公正精準，中間錐體對準中央漾起的水珠，有八堡圳清澈水道意象。記者林宛諭／攝影
彰化地方法院大門前的「法之伸張」裝置藝術是由「公正之錘」、「傾聽之耳」、「明辨之眼」組成，極有深意。記者林宛諭／攝影
彰化地方法院大門前的「法之伸張」裝置藝術是由「公正之錘」、「傾聽之耳」、「明辨之眼」組成，極有深意。記者林宛諭／攝影

彰化 司法 裝置藝術

延伸閱讀

彰化準公共幼兒園遭控浮報補助 縣府稱全由中央核算

烏克蘭襲擊！俄國南部城市住宅區爆炸 已知10棟大樓毀損

雲林首座停車場商城大樓開幕 商街藥妝美食購物一次到位

彰化走讀藝術節10月登場 劇場表演走進街頭巷弄

相關新聞

彰檢、法院前公共裝置藝術有深意 隱藏版打卡景點

彰化地檢署與法務部行政執行署彰化分署斥資20億元新建大樓8月初已啟用，與對面的彰化地方法院形成司法園區，彰檢前方的公共藝...

北斗鎮農會不調高收購價 香菜豬肉包子食品製造商含淚賣1賠3

今年7月起接連颱風豪大雨，香菜產地批發價高居不下，彰化縣產地每公斤均價800元，接受北斗鎮農會委託製作香菜產品奇巧調理食...

彰化準公共幼兒園遭控浮報補助 縣府稱全由中央核算

彰化縣共有 145 家準公共化幼兒園，占全縣幼兒園約 42%，但有幼兒園業者指控部分園所浮報收費資料、詐取政府補助，要求...

南投善心人士許家二度捐贈復康巴士 協助南投縣長照接送

善心人士許德龍一家繼去年捐贈南投縣政府1輛復康巴士，今年又捐贈2輛復康巴士，13日在南投縣府辦理捐贈儀式，南投縣長許淑華與受贈單位社團法人南投縣慈愛關懷協會理事長許然珍代表受贈。許縣長感謝許家再次將愛

芬園黃金大道93棵風鈴木將移除 鄉長：別為避責砍觀光資產

彰化縣芬園鄉彰南路一段到三段兩側的黃花風鈴木，每年3、4 月左右花開黃澄澄綿延數公里，有「黃金大道」美名。公路局南投工務...

彰化芬園黃金大道絕景將消失 黃金風鈴木移除工程9月起展開

彰化縣芬園鄉的黃金風鈴木大道，是近年人氣賞花景點，沿線綿延約4公里，每年4至5月盛開的金黃花海吸引大量遊客駐足拍照，成為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。