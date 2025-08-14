確保路人安全 彰化芬園93株黃金風鈴木9月將移除

彰化芬園鄉黃金風鈴木美景恐不復見，公路局南投工務段日前邀專家評估彰南路一段至三段行道樹安全，發現有93株黃金風鈴木因根部支持不佳等因素需移除，預定9月展開移除工程。

彰化縣芬園鄉彰南路一段至三段道路兩旁，因種植黃金風鈴木，每年春季當黃金風鈴木開花時，約3公里長道路成為「黃金大道」，加上鄰近芬園寶藏寺，吸引民眾前往當地賞花，也成為芬園鄉著名觀光景點之一。

交通部公路局中區養護工程分區南投工務段今天透過文字說明，芬園鄉彰南路一段至三段約3公里長路段，道路兩側的黃金風鈴木樹齡有30多年，考量到風鈴木日益高大，為提升用路人交通安全，工務段因此邀專家學者針對行道樹進行風險評估。

南投工務段說明，專家學者發現，有93株風鈴木因根部支持性不佳、結構枝分生不良等因素，移植存活可能性低，工務段也詢問周遭鄰里辦公室，都沒有可移植地點；加上近年氣候變遷，颱風及短延時強降雨型態豪雨不斷，擔心因土壤含水過高鬆動，樹木有傾倒疑慮，開說明會經當地民眾同意後決定移除樹木。

南投工務段指出，移除工程預定9月1日至26日進行，移除後的空樹穴將以瀝青混凝土鋪設平順，植栽區的空樹穴將另外種植灌木，也呼籲用路人在施工時不要停車觀望，以免影響交通安全。