彰化準公共幼兒園遭控浮報補助 縣府稱全由中央核算

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化有幼兒園指控有準公共園所浮報收費資料、詐取政府補助。報系資料照
彰化有幼兒園指控有準公共園所浮報收費資料、詐取政府補助。報系資料照

彰化縣共有145家準公共化幼兒園，占全縣幼兒園約42%，但有幼兒園業者指控部分園所浮報收費資料、詐取政府補助，要求依法處理。對此，彰化縣府教育處說，補助金額是由教育部依園所申請的當學年度收費試算表提供，經園所確認無誤後，中央登錄於幼生管理系統，試算表全由中央提供。

彰化幼兒園園長會議今天在彰泰國中舉行，會議上施姓業者當場指控南彰化6家準公共幼兒園以補稅方式，將資料提供縣府申請加入準公共化，浮報費用，詐領補助。

他指出，私立幼兒園加入準公共化時，通常以每名學生原收費扣掉家長負擔的金額向政府申請補助，當中確實會增加成本，但大多數每名學生約增600到800元不等，然而疑似有業者透過到國稅局補稅，誤使國稅局公務員登載不實資料，開立補稅資料，業者再向縣府申請加入準公共化，使政府支付浮報費用。

施姓業者指出，被指控的 6 家幼兒園原收費每月約 6 千至 7 千元，但政府補助後每月約 9 千至 1 萬元，一年可增加百萬以上經費，對其他園所不公平，也批評縣府未盡責調查，要求依法處理。

對此教育處回應，自 107 學年度推行準公共化機制以來，教育部曾發文指出，若幼兒園收費資料誤植，可提供加蓋稅捐機關收件戳記的申報書及收執聯作為收費依據，縣府收到可免經收費審議委員會審認，就進到國教署修正，相關園所也是經國教署審核通過。縣府也會針對園所收費，列入例行稽查。

被指控的幼兒園業者則否認浮報，表示並未到國稅局補稅，且落差費用涵蓋營運費與人事成本攤提學生支出，認為補助金額合理，並非不當申請。

不過，也有資深業者指出，約在七、八年前，確實曾聽聞有業者以補稅方式浮報補助費用，但隨著制度逐漸健全，加上準公共幼兒園數量趨於飽和，如今要再以此方式牟利的可能性不高。

幼兒園 教育部

彰化準公共幼兒園遭控浮報補助 縣府稱全由中央核算

彰化縣共有 145 家準公共化幼兒園,占全縣幼兒園約 42%,但有幼兒園業者指控部分園所浮報收費資料、詐取政府補助,要求...

