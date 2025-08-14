南投善心人士許家二度捐贈復康巴士 協助南投縣長照接送

善心人士許德龍一家繼去年捐贈南投縣政府1輛復康巴士，今年又捐贈2輛復康巴士，13日在南投縣府辦理捐贈儀式，南投縣長許淑華與受贈單位社團法人南投縣慈愛關懷協會理事長許然珍代表受贈。許縣長感謝許家再次將愛心資源投入南投縣，讓協辦長照交通接送服務的單位，提供行動不便身心障礙者及長輩更好的服務品質。

許淑華縣長指出，南投縣府目前有20輛溫馨巴士，要提供縣內身心障礙者及老人交通接送服務，除南投市配置4輛、草屯鎮及埔里鎮各配置3輛，其餘鄉鎮各配置1輛。同時縣府也配合中央長期照顧十年2.0計畫，針對縣內失能老人及身心障礙者，委託28個交通接送單位辦理長照交通接送服務。許先生長年關注地方事務，子女在社會中表現也非常傑出，此次捐贈車輛都特地改裝為符合行動不便者或長者的配備，讓搭乘者更加安全，感謝他們的用心。

許家兒子許榮祥表示，父親一直教導他們有能力要多幫助別人，去年捐贈復康巴士後，看到去年捐贈的車被好好的運用，感到特別欣慰，跟兩位姐姐決定今年再捐兩輛復康巴士，希望讓需要的人都能受惠。

