彰化走讀藝術節10月登場 劇場表演走進街頭巷弄

彰化縣文化局今天舉辦彰化走讀藝術節宣傳記者會，主辦單位徵件選出陳家聲工作室劇團、阿伯樂戲工場及日日製作舞團等表演團體，在街頭巷弄演出，跳脫只在表演廳的既定印象。

彰化縣文化局上午在彰化市武德殿舉辦「2025彰化走讀藝術節-實驗劇場」宣傳記者會，彰化縣長王惠美、日日製作舞團團長許庭瑋等人出席記者會，說明活動內容。

王惠美致詞時說，從2021年開始舉辦活動至今，讓團隊在街頭、巷弄或是景點，以表演述說彰化的故事，跳脫過去表演只能在表演廳的既定印象。

彰縣文化局表示，走讀藝術節經徵件選出陳家聲工作室劇團、阿伯樂戲工場、日日製作舞團3個表演團體，各獲得新台幣50萬元的補助經費，預計今年10月舉辦7場次演出活動。

在3個表演團體中，10月4日及5日，陳家聲工作室劇團將在彰化八卦山銀橋，帶來傳統說唱藝術演出「吟遊詩人的新唸歌」，演出結合說唱與歌舞，以音樂喚起觀眾對英雄定義的重新思考。

10月18及19日，阿伯樂戲工場則在彰化元清觀帶來劇碼「開頭我們要明瞭地聲明著」，演出穿梭3個時空、3段故事，探討新舊衝突、語言信仰與正義的拉鋸，呈現不同世代在時代洪流中的抉擇。

至於最後登場的日日製作舞團，10月24日至26日3天在鹿港老屋空間帶來移動式舞蹈，結合舞蹈與現場導覽，帶領民眾穿梭巷弄，走進3處歷史空間感受文化流動生命力。

阿伯樂戲工場團長簡翊修表示，作品劇名出自賴和筆下作品，希望透過賴和生平融合現代社會，打造3個空間及3段故事，形成穿梭在不同時空的劇情，進而欣賞賴和筆下的世界。

日日製作舞團團長許庭瑋則說，本次劇碼在鹿港演出，每個場次分別有3個小場，歡迎大家帶著親朋好友，走入鹿港老街，體驗鹿港的人文風情。