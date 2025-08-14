芬園黃金大道93棵風鈴木將移除 鄉長：別為避責砍觀光資產

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣芬園鄉彰南路1段到3段兩側，種植長達5公里的黃花風鈴木，花澄澄一片，有黃金大道美譽，未來將部分移除。本報資料照片

彰化縣芬園鄉彰南路一段到三段兩側的黃花風鈴木，每年3、4 月左右花開黃澄澄綿延數公里，有「黃金大道」美名。公路局南投工務段邀集專家進行風險評估，決定今年 9 月將移除 93 棵老舊風鈴木。對此，芬園鄉長林世明表示，希望主管單位能審慎評估，不要因怕擔責任而移除在地長久累積的觀光資產。

芬園鄉黃花風鈴木主要分布於寶藏寺至溪頭村，全長近5公里，種植約 600 棵，樹齡接近20 年。去年4月26日，社口郵局一名孫姓郵差騎郵務車送信時，遭一棵倒塌的黃花風鈴木砸中，送醫仍不治；過去也曾有汽機車駕駛撞斷路樹的事故。

公路局南投工務段表示，經專家評估，約有93株風鈴木根系支持力不足、枝分結構不良，移植存活率低，且周邊缺乏適合移植地點。近年颱風與豪雨頻繁，土壤鬆動恐導致傾倒，影響用路安全。今年5月20日舉辦的地方說明會上，多數與會里民及代表同意以安全為優先，移除老舊風鈴木。

林世明說，黃花風鈴木在地數十年，已形成觀光特色，尊重專家評估，但希望僅針對真正有安全疑慮的樹木處理，不應一次砍除影響景觀。他也說，主管單位應在安全與景觀之間取得平衡。

林姓居民說，上月一輛汽車自撞風鈴木，事後發現該樹根部早已蛀空，黃花風鈴木屬淺根樹種，颱風天確實可能傾倒，需要全面檢討，建議部分路段不必密植，轉彎路段甚至不再補植，警方則指出，行道樹一般不影響交通，自撞事故多屬駕駛本身因素，但颱風天確實要處理倒樹情況。

自撞 颱風 風鈴木

