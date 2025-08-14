彰化芬園黃金大道絕景將消失 黃金風鈴木移除工程9月起展開

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
彰化縣芬園鄉彰南路1段到3段兩側黃花風鈴木，開花時黃澄澄一片，被譽為「黃金大道」。本報資料照片
彰化縣芬園鄉的黃金風鈴木大道，是近年人氣賞花景點，沿線綿延約4公里，每年4至5月盛開的金黃花海吸引大量遊客駐足拍照，成為當地獨特風景。然而，這片壯觀景致即將面臨消失的命運。

芬園鄉台14丁線黃金風鈴木大道，綿延4公里金黃花海，每年4至5月盛開時，吸引大批遊客駐足拍照、打卡，成為彰化縣獨具特色的春季景觀。附近還有芬園寶藏寺、石川里黃花風鈴木秘境、埔茂花市及139縣道等周邊景點，遊客可順道遊覽，形成完整賞花路線。

公路局南投工務段指出，這些行道樹自民國80年間種植以來，樹齡逐年增長，加上八卦山脈地形及氣候變遷影響，存在傾倒風險。專家評估後發現，路段內約有93株風鈴木根系支持性不足、枝幹結構不良，移植存活可能性低，且周邊無適合移植地點。

此外，近年颱風及豪雨頻繁，土壤易鬆動，若不移除恐危及用路安全。114年5月舉辦地方說明會時，里民與代表雖表達對景觀的珍惜，但仍認同安全優先，同意移除老舊行道樹。

移除工程預定在年9月1日至9月26日進行，施工期間道路通行將有交管措施。完成後，空樹穴將鋪設AC平整，或於植栽區另植灌木或地被植物。公路局提醒民眾，施工期間請勿停車觀賞，通過時務必放慢車速並依現場交管人員指示行駛。

相關新聞

彰化彰南路行人庇護島4個月遭撞7次 網熱議「三寶篩檢站」

彰化近來陸續在部分路段設置「行人庇護島」，提供行人過馬路時中途的安全緩衝空間。彰南路道路改善工程在15處路口增設庇護島，...

芬園黃金大道93棵風鈴木將移除 鄉長：別為避責砍觀光資產

彰化縣芬園鄉彰南路一段到三段兩側的黃花風鈴木，每年3、4 月左右花開黃澄澄綿延數公里，有「黃金大道」美名。公路局南投工務...

台中YouBike設置數量1635站全國第二 站點見車率達90%以上

台中市YouBike累計騎乘人次破億，市府持續增設站點，目前已有1635站，居全國第二。審計報告指出，台中YoubBik...

全國第一家肉品市場附設加工廠1.3億元建造 去年開幕後就閒置

彰化縣養豬頭數全台第三多，去年風光舉辦全國第一家肉品市場附設加工廠開幕典禮，活動過後卻沒開張營運，被彰化縣審計室盯上；彰...

南投超夯2公園多項疏失 安全隱憂

南投草屯酷比親子運動公園、竹山竹夢公園去年10月先後啟用，但遭審計處檢討多項管理疏失，包含攤販影響交通、邊坡嚴重高低差等...

