彰化芬園黃金大道絕景將消失 黃金風鈴木移除工程9月起展開
彰化縣芬園鄉的黃金風鈴木大道，是近年人氣賞花景點，沿線綿延約4公里，每年4至5月盛開的金黃花海吸引大量遊客駐足拍照，成為當地獨特風景。然而，這片壯觀景致即將面臨消失的命運。
芬園鄉台14丁線黃金風鈴木大道，綿延4公里金黃花海，每年4至5月盛開時，吸引大批遊客駐足拍照、打卡，成為彰化縣獨具特色的春季景觀。附近還有芬園寶藏寺、石川里黃花風鈴木秘境、埔茂花市及139縣道等周邊景點，遊客可順道遊覽，形成完整賞花路線。
公路局南投工務段指出，這些行道樹自民國80年間種植以來，樹齡逐年增長，加上八卦山脈地形及氣候變遷影響，存在傾倒風險。專家評估後發現，路段內約有93株風鈴木根系支持性不足、枝幹結構不良，移植存活可能性低，且周邊無適合移植地點。
此外，近年颱風及豪雨頻繁，土壤易鬆動，若不移除恐危及用路安全。114年5月舉辦地方說明會時，里民與代表雖表達對景觀的珍惜，但仍認同安全優先，同意移除老舊行道樹。
移除工程預定在年9月1日至9月26日進行，施工期間道路通行將有交管措施。完成後，空樹穴將鋪設AC平整，或於植栽區另植灌木或地被植物。公路局提醒民眾，施工期間請勿停車觀賞，通過時務必放慢車速並依現場交管人員指示行駛。
