快訊

大牙與羽球教練尪宣布離婚！斷5年婚「接受愛情已逝」

雲林逆倫慘劇！啃老孫子逼93歲阿嬤跪遺照 亂棍打踹當胸刺2刀斃命

獨／道明寺探望杉菜！言承旭現身大S長眠地 賈永婕揭具俊曄暖舉

聽新聞
0:00 / 0:00

台中YouBike設置數量1635站全國第二 站點見車率達90%以上

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市YouBike站點數量1635站全國第二，市府表示今年加強調度，見車率大幅上升，以改善「無車可借」的狀況。圖／台中市政府提供
台中市YouBike站點數量1635站全國第二，市府表示今年加強調度，見車率大幅上升，以改善「無車可借」的狀況。圖／台中市政府提供

台中市YouBike累計騎乘人次破億，市府持續增設站點，目前已有1635站，居全國第二。審計報告指出，台中YoubBike使用者連年上升，但仍常出現「無車可借」狀況；市府表示，經過調度，今年已將90%以上的站點見車率提升到90%以上。

交通局指出，台中市2014年7月首度試營運YouBike，目前已有超過200萬人申請會員，累計騎乘人次超過1億2000萬；YouBike2.0的使用者滿意度超過98%，目前YouBike加上YouBike2.0站點，全市已經有1635站，逐步達到市長盧秀燕「里里有YouBike」的承諾。

交通局長葉昭甫表示，除了站點增加，YouBike2.0的租賃服務也持續升級，目前有超過150個站點增設車柱，全市車柱總數超過2萬8140柱，最東到和平區的谷關立體停車場，最西在新開幕的台中海洋生態館，最南到中投西新豐路口，最北則至大甲船頭浦福德宮。

審計處2024年審計報告指出，台中市近5年YouBike租借人次從2020年的888萬，上升到2024年的1878萬人次，截至去年底，自行車數量1萬2228輛，但仍常出現「無車可借」或「無位可還」的狀況，經調查約有六成的受訪者有過這類經驗。

審計報告表示，市府應評估各站點的使用率，調整車柱數量。此外，市府積極宣導民眾加入使用YouBike保險，但部分緊急傷害事件並未適時追蹤後續處理狀況；iBike1.0從2023年停止營運後，仍有大量車輛置於戶外，影響變賣價值。

交通局表示，已積極督導廠商調度車輛，並祭出嚴格的站點監控，依據各站點的數據調整車柱數量，今年見車率大幅提升，以3月分為例，有91%以上的站點見車率超過90%，到6月更是有94%以上的站點見車率超過90%，市府也會不定期抽查，滾動式調整。

交通局說，今年4月1日起實施「未投保公共自行車傷害險，無法租借YouBike2.0E電輔車」等新措施，目前傷害險投保率已超過95%，也訂定業者接獲保險案件後的列管方式；至於iBike車輛的處理，已請業者提送汰除報廢車輛計畫書予以備查，後續會積極辦理報廢。

YouBike 台中市 使用者

延伸閱讀

「台北好行APP」改版了！這功能大勝Google地圖 超好找Ubike

新北汐止湖蓮里行不便 會勘找適合地設YouBike2.0E

停車免開單！台中「無立柱」智慧車格下月上路 首批歌劇院周邊亮相

台大校園Youbike好難借…這輛車出現可望「神調度」

相關新聞

彰化彰南路行人庇護島4個月遭撞7次 網熱議「三寶篩檢站」

彰化近來陸續在部分路段設置「行人庇護島」，提供行人過馬路時中途的安全緩衝空間。彰南路道路改善工程在15處路口增設庇護島，...

芬園黃金大道93棵風鈴木將移除 鄉長：別為避責砍觀光資產

彰化縣芬園鄉彰南路一段到三段兩側的黃花風鈴木，每年3、4 月左右花開黃澄澄綿延數公里，有「黃金大道」美名。公路局南投工務...

彰化芬園黃金大道絕景將消失 黃金風鈴木移除工程9月起展開

彰化縣芬園鄉的黃金風鈴木大道，是近年人氣賞花景點，沿線綿延約4公里，每年4至5月盛開的金黃花海吸引大量遊客駐足拍照，成為...

台中YouBike設置數量1635站全國第二 站點見車率達90%以上

台中市YouBike累計騎乘人次破億，市府持續增設站點，目前已有1635站，居全國第二。審計報告指出，台中YoubBik...

全國第一家肉品市場附設加工廠1.3億元建造 去年開幕後就閒置

彰化縣養豬頭數全台第三多，去年風光舉辦全國第一家肉品市場附設加工廠開幕典禮，活動過後卻沒開張營運，被彰化縣審計室盯上；彰...

南投超夯2公園多項疏失 安全隱憂

南投草屯酷比親子運動公園、竹山竹夢公園去年10月先後啟用，但遭審計處檢討多項管理疏失，包含攤販影響交通、邊坡嚴重高低差等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。