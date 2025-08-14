聽新聞
彰化彰南路行人庇護島4個月遭撞7次 網熱議「三寶篩檢站」
彰化近來陸續在部分路段設置「行人庇護島」，提供行人過馬路時中途的安全緩衝空間。彰南路道路改善工程在15處路口增設庇護島，自4月完工啟用以來，已發生7件車輛撞上或開上庇護島的事故，引起各界熱議，有網友甚至戲稱這是「篩選三寶駕駛的最佳工具」。
彰南路一段與215巷口的庇護島成為事故熱點，警方統計，今年4月10日上午10點到中午12點，短短兩小時內就連續遭3輛汽車撞擊，連交通標誌牌也被撞斷。5月至8月又有4輛車在同處發生相同意外，四個多月該處庇護島共被撞上7次。
公路局彰化工務段指出，彰南路路寬約25公尺，沿線商家密集，人車往來頻繁，行人過馬路機會多，因此在15處路口增設行人庇護島。考量部分駕駛可能不熟悉新設施，特地在中央分隔島設置「遵18」及「危3」等警示標誌，提醒順行車輛注意，並加裝交通桿與黃黑斜紋標示，地面也劃設黃色標線，目的在於降低事故發生率，近兩個月撞擊事故已有減少趨勢。
不少網友也直言問題出在駕駛本身，「短時間內撞成這樣，可見台灣的道路環境多麼危險」、「不知道怎麼正確左轉、愛切西瓜的三寶撞上去剛好而已」。也有人貼出日本、澳洲等地的相似設計案例，認為庇護島本身並無問題，是台灣駕駛習慣不良才會釀禍。
