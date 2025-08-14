快訊

全國第一家肉品市場附設加工廠1.3億元建造 去年開幕後就閒置

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣肉品市場附設加工廠也是冷鏈工廠，去年開幕後閒置。記者簡慧珍／攝影
彰化縣肉品市場附設加工廠也是冷鏈工廠，去年開幕後閒置。記者簡慧珍／攝影

彰化縣養豬頭數全台第三多，去年風光舉辦全國第一家肉品市場附設加工廠開幕典禮，活動過後卻沒開張營運，被彰化縣審計室盯上；彰化縣肉品市場今表示，豬價上漲墊高成本削薄利潤，原本有意承租廠商裹足不前，市場將盡力招商。

縣政府去（2024）年11月26日舉辦彰化縣肉品市場附設加工廠開幕典禮，根據當時公布資料，爭取農業部補助8995萬元，縣政府自等4052萬元，總計斥資1億3047萬多元花費兩年興建兩層建坪約670坪冷鏈加工廠，並整理廠房旁邊120坪空間建造和設置肉品預冷室、分切室及加工室等設施。農業部畜牧司官員到場稱讚冷鏈加工廠有三大好處，有助彰化品牌「彰化健康豬」升級非常好的優質產品。

開幕典禮後，彰化縣肉品市場附設加工廠未如預期營運，彰化縣審計室查核發現，冷鏈設施去年5月驗收合格後，先前專案保留6件、893萬多元的採購案，僅冷鏈加工廠第二期—金屬檢測機兩台已發包執行外，其餘尚待規畫設計或招標中，另要增建豬、羊的宰殺後燙脫毛鍋爐及設備，其廠房主體完工後閒置。彰化縣審計室要求加強控管相關計畫進度，研謀善策及積極辦理。

彰化縣肉品市場表示，冷鏈廠一樓規畫分切廠，出租給肉品廠分切分裝屠宰後的毛豬，二樓規畫為肉品加工區，將製作貢丸、香腸等豬肉食品，本來肉品商很感興趣也有承租意願，哪知今年豬價盤踞高點，6月過後更是每公斤均價破百元，壓縮廠商利潤，對租用一事裹足不前，廠房迄今租不出去。

至於專案保留的廠房計畫，已設計發包和執行加工廠動力電源與水源配置、新設排氣（煙）設備與樓層管制鐵捲門等5件工程，也函請建造鍋爐的廠商提出搬遷計畫，若無法搬遷應把廠房轉作倉儲用途或另找廠商承租。

豬價

