聽新聞
0:00 / 0:00

南投超夯2公園多項疏失 安全隱憂

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投草屯酷比親子運動公園，假日人潮洶湧，吸引攤販聚集，審計處指影響交通動線，要求改善。本報資料照片
南投草屯酷比親子運動公園，假日人潮洶湧，吸引攤販聚集，審計處指影響交通動線，要求改善。本報資料照片

南投草屯酷比親子運動公園、竹山竹夢公園去年10月先後啟用，但遭審計處檢討多項管理疏失，包含攤販影響交通、邊坡嚴重高低差等問題，均有安全隱憂。縣府表示，已盤點清全將加強改善，並安排管理人員接受專業訓練。

南投縣因缺乏大型親子遊憩場域，縣府近年加緊興建，名間親子生態園區2021年落成，草屯酷比親子運動公園、竹山竹夢公園去年啟用，3處園區遊樂設施繽紛新穎，廣受好評，假日人潮洶湧，吸引攤販聚集。

不料，酷比親子運動公園、竹夢公園2處新建公園近期遭審計處檢討，指出兩公園清潔維護、設施設備管理、相關人員專業性等均有疏漏。

審計處指出，草屯酷比公園假日人潮眾多，吸引攤販，但已影響交通動線，且無法保障消費者食安；竹夢公園有多處高低落差大，邊界邊坡高度甚至達1層樓高，周邊雖設警語標示卻無防護措施，親子休憩空間卻存在安全風險。

此外，酷比及竹夢公園雖有專人管理環境及清潔，仍常見公園內部分設施損壞、場地不夠乾淨等情事；另兩園區雖均設有自動體外心臟電擊去顫器（AED），但未依規定登錄，管理人員未取得相關訓練認證，均須改善。

縣府表示，已盤點竹夢公園高低落差地點，並編列經費加強安全防護設施改善工程，酷比公園攤商問題則由公所設攤商區，納入管理，後續將加強清潔環境及維護管理設施，安排管理人員接受AED使用訓練，並完成登錄事宜。

延伸閱讀

南投超夯2大親子公園竟藏安全隱憂 遭審計部檢討

南投獲捐2輛長照交通接送車 助長輩就醫更方便

楊柳颱風登陸各地風雨強勁 高鐵新竹站異物纏繞致列車延誤

楊柳颱風登陸南投山區風雨狂增 水里民和國中、小緊急停班課

相關新聞

南投超夯2公園多項疏失 安全隱憂

南投草屯酷比親子運動公園、竹山竹夢公園去年10月先後啟用，但遭審計處檢討多項管理疏失，包含攤販影響交通、邊坡嚴重高低差等...

風災重創....香菜每公斤價格破千元 讓肉圓老闆不放香菜了

受到颱風影響，加上豪雨肆虐中南部，導致最近菜價飆漲，葉菜類蔬菜價格幾乎近百或破百，尤其香菜每公斤單價破千元，有肉圓老闆因...

南投超夯2大親子公園竟藏安全隱憂 遭審計部檢討

南投草屯酷比親子運動公園、竹山竹夢公園去年10月先後啟用，但遭審計部檢討多項環境管理疏失，包含攤商設攤影響交通、邊坡嚴重...

自來水延管致路面不平 中市編6000萬元復平逾200公里

台中市府推動自來水延管計畫，改善偏遠地區缺乏自來水困境，延管後更進行道路復平工程，目前全市道路復平總長度已超過200公里...

有水可用...路更要好走！中市自來水延管路面復平破200公里

為改善偏遠地區長期缺乏自來水的困境，台中市政府積極推動自來水延管計畫，同步進行延管後道路復平工程，雙管齊下提升民生品質及...

台中新光三越拚9月底復業！業者：盤點全館六大系統、七大安全設備

台中新光三越今年2月13日氣爆釀5死悲劇，目前正修復整建中，力拚9月底復業。新光三越表示，正修復盤點中，不僅針對局部受損...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。