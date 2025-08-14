聽新聞
南投超夯2公園多項疏失 安全隱憂
南投草屯酷比親子運動公園、竹山竹夢公園去年10月先後啟用，但遭審計處檢討多項管理疏失，包含攤販影響交通、邊坡嚴重高低差等問題，均有安全隱憂。縣府表示，已盤點清全將加強改善，並安排管理人員接受專業訓練。
南投縣因缺乏大型親子遊憩場域，縣府近年加緊興建，名間親子生態園區2021年落成，草屯酷比親子運動公園、竹山竹夢公園去年啟用，3處園區遊樂設施繽紛新穎，廣受好評，假日人潮洶湧，吸引攤販聚集。
不料，酷比親子運動公園、竹夢公園2處新建公園近期遭審計處檢討，指出兩公園清潔維護、設施設備管理、相關人員專業性等均有疏漏。
審計處指出，草屯酷比公園假日人潮眾多，吸引攤販，但已影響交通動線，且無法保障消費者食安；竹夢公園有多處高低落差大，邊界邊坡高度甚至達1層樓高，周邊雖設警語標示卻無防護措施，親子休憩空間卻存在安全風險。
此外，酷比及竹夢公園雖有專人管理環境及清潔，仍常見公園內部分設施損壞、場地不夠乾淨等情事；另兩園區雖均設有自動體外心臟電擊去顫器（AED），但未依規定登錄，管理人員未取得相關訓練認證，均須改善。
縣府表示，已盤點竹夢公園高低落差地點，並編列經費加強安全防護設施改善工程，酷比公園攤商問題則由公所設攤商區，納入管理，後續將加強清潔環境及維護管理設施，安排管理人員接受AED使用訓練，並完成登錄事宜。
