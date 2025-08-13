南投超夯2大親子公園竟藏安全隱憂 遭審計部檢討

南投草屯酷比親子運動公園、竹山竹夢公園去年10月先後啟用，但遭審計部檢討多項環境管理疏失，包含攤商設攤影響交通、邊坡嚴重高低差等問題，均有安全隱憂。縣府表示，已盤點清查安全將加強改善，並安排管理人員接受專業訓練。

南投縣因缺乏大型親子遊憩場域，縣府近年加緊興建，繼名間親子生態園區2021年落成後，草屯酷比親子運動公園、竹山竹夢公園也先後在去年10月啟用，而因3園區遊樂設施繽紛新穎，廣受縣民好評，假日人更是潮洶湧，吸引攤販聚集。

不料，酷比親子運動公園、竹夢公園2處新建公園近期卻遭審計部檢討，指兩公園清潔維護、設施設備管理、相關人員專業性等均有疏漏，前者開放設攤卻無規範影響交通，後者則有周圍邊坡安全性等問題，致使親子休憩空間有安全隱憂。

審計部指出，草屯酷比公園假日人潮眾多，吸引攤販前往設攤，但攤販設攤竟無規範，影響交通動線，也難保障消費者食用安全；竹夢公園有多處高低落差大，邊界邊坡高度甚至達1層樓高，周邊雖設有警語卻無防護措施，存有安全風險。

此外，酷比及竹夢公園雖有專人管理環境及清潔，但仍常見公園內部分設施損壞、場地清潔度不足等情事；另，兩園區雖均設有自動體外心臟電擊去顫器（AED）卻均未依規定登錄，管理人員未取得相關訓練認證，影響民眾遊戲安全均須改善。