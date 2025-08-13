自來水延管致路面不平 中市編6000萬元復平逾200公里

台中市府推動自來水延管計畫，改善偏遠地區缺乏自來水困境，延管後更進行道路復平工程，目前全市道路復平總長度已超過200公里。經發局表示，今年更獲經濟部水利署核定大雅光復路、豐原豐東路、大甲東安路、大里健東路、霧峰丁台里及清水海口北路等6案，共7200萬元延管經費補助，持續解決民眾長年用水不便問題。

台中市幅員遼闊，部分山區及偏遠地區過去長年仰賴井水、水車供水，民眾不便，且衛生堪慮。中市府多年向經濟部水利署爭取補助，並與台灣自來水公司合作推動延管工程，供水戶數自2018年底93萬4424戶，2024年底提升至106萬7289戶，增加13.2萬戶。

經發局指出，管線施工後，造成路面破損，尤其許多接管地點道路狹窄或坡度陡峭，不僅工程難度高，成本也高。今年市府編列6000萬元辦理延管後道路復平工程，第一期共動支2800萬元，完成近6公里、橫跨6個行政區，其中大甲區及外埔區施工範圍最大，整修長度達4.39公里，涵蓋中山路一段72巷、溪底路等多條重要道路，已於6月底完工並驗收。

經發局表示，後續將啟動第二期路面復平工程，規劃包含清水區、大雅區、新社區及大甲區等約6公里，預計年底前陸續完工。市府將持續盤點尚未供水地區，滾動式規劃延管路線，打造永續發展的宜居城市。