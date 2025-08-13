快訊

楊柳颱風強風猛吹！福壽山農場「蘋果王樹」倒下 經評估無法救治

「國軍不能進去民房救災」被罵翻 賴總統認遭誤會澄清了

影／颱風重創七股慘況曝！廢校國小鐵皮屋頂被吹落 民宅屋頂帆布撕開

自來水延管致路面不平 中市編6000萬元復平逾200公里

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市府推動自來水延管計畫，延管後更進行道路復平工程，目前全市道路復平總長度已超過200公里。圖／台中市府提供
台中市府推動自來水延管計畫，延管後更進行道路復平工程，目前全市道路復平總長度已超過200公里。圖／台中市府提供

台中市府推動自來水延管計畫，改善偏遠地區缺乏自來水困境，延管後更進行道路復平工程，目前全市道路復平總長度已超過200公里。經發局表示，今年更獲經濟部水利署核定大雅光復路、豐原豐東路、大甲東安路、大里健東路、霧峰丁台里及清水海口北路等6案，共7200萬元延管經費補助，持續解決民眾長年用水不便問題。

台中市幅員遼闊，部分山區及偏遠地區過去長年仰賴井水、水車供水，民眾不便，且衛生堪慮。中市府多年向經濟部水利署爭取補助，並與台灣自來水公司合作推動延管工程，供水戶數自2018年底93萬4424戶，2024年底提升至106萬7289戶，增加13.2萬戶。

經發局指出，管線施工後，造成路面破損，尤其許多接管地點道路狹窄或坡度陡峭，不僅工程難度高，成本也高。今年市府編列6000萬元辦理延管後道路復平工程，第一期共動支2800萬元，完成近6公里、橫跨6個行政區，其中大甲區及外埔區施工範圍最大，整修長度達4.39公里，涵蓋中山路一段72巷、溪底路等多條重要道路，已於6月底完工並驗收。

經發局表示，後續將啟動第二期路面復平工程，規劃包含清水區、大雅區、新社區及大甲區等約6公里，預計年底前陸續完工。市府將持續盤點尚未供水地區，滾動式規劃延管路線，打造永續發展的宜居城市。

台中市 水利署

延伸閱讀

有水可用...路更要好走！中市自來水延管路面復平破200公里

高雄六旬男染類鼻疽身亡 未接觸汙水、汙泥但長期使用非自來水水源

影／連續雨勢…中市災道路還有20條搶通中 盧秀燕籲勿入山

中市中小學桌椅汰換 首批4.8萬套可調式課桌椅今起到貨

相關新聞

南投超夯2大親子公園竟藏安全隱憂 遭審計部檢討

南投草屯酷比親子運動公園、竹山竹夢公園去年10月先後啟用，但遭審計部檢討多項環境管理疏失，包含攤商設攤影響交通、邊坡嚴重...

自來水延管致路面不平 中市編6000萬元復平逾200公里

台中市府推動自來水延管計畫，改善偏遠地區缺乏自來水困境，延管後更進行道路復平工程，目前全市道路復平總長度已超過200公里...

有水可用...路更要好走！中市自來水延管路面復平破200公里

為改善偏遠地區長期缺乏自來水的困境，台中市政府積極推動自來水延管計畫，同步進行延管後道路復平工程，雙管齊下提升民生品質及...

台中新光三越拚9月底復業！業者：盤點全館六大系統、七大安全設備

台中新光三越今年2月13日氣爆釀5死悲劇，目前正修復整建中，力拚9月底復業。新光三越表示，正修復盤點中，不僅針對局部受損...

彰化家扶夏令營回來彰化舉辦 三天兩夜星際出任務拯救「翠絲」

時隔3年，彰化家扶中心暑期兒童夏令營重回彰化縣舉辦，80名小五到國小的家扶兒今起在大葉大學，認識網路霸凌和兒少性剝削的形...

盧秀燕不談黨主席選舉：唯一心思放在災後復建

針對媒體詢問是否參選中國國民黨黨主席，台中市長盧秀燕今天表示，希望大家這段時間，把唯一心思放在災後復建、照顧災民上，所以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。