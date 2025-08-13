有水可用...路更要好走！中市自來水延管路面復平破200公里

為改善偏遠地區長期缺乏自來水的困境，台中市政府積極推動自來水延管計畫，同步進行延管後道路復平工程，雙管齊下提升民生品質及安全道路。經濟發展局最新統計，截至目前為止，全市工程後的道路復平總長度已突破200公里。

今年更獲經濟部水利署核定大雅區光復路、豐原區豐東路、大甲區東安路、大里區健東路、霧峰區丁台里及清水區海口北路等6案，總經費約7,200萬元延管經費補助，將有效解決當地民眾長年用水不便的問題。

經發局指出，台中市幅員遼闊，部分山區及偏遠地區過去長年仰賴井水、水車供水，不僅不便，也影響民眾日常生活與基本衛生。多年來市府積極向中央水利署爭取補助，並與台灣自來水公司合作推動延管工程，供水戶數自107年底的93萬4,424戶，提升至113年底的106萬7,289戶，合計提升13.2萬戶。

「接管不易，路修更難！」經發局表示，自市長盧秀燕上任以來，市府推動道路復平作業，徹底解決因管線施工造成的路面破損，與原有老舊鋪面問題。今年市府編列6,000萬元預算辦理延管後道路復平工程，第一期以大甲區文曲里、外埔區水美里（含周邊巷道）為主，施作長度約6公里，已於6月底全數完工，並於8月7日驗收。

經發局說明，許多接管地點道路狹窄或坡度陡峭，不僅工程難度高，成本也高，經發局在預算有限的情況下爭取經費，希望為在地居民提供更安全、平整的交通環境。

第一期共動支2,800萬元，完成近6公里、橫跨6個行政區，其中以大甲區及外埔區施工範圍最大，整修長度達4.39公里，涵蓋中山路一段72巷、溪底路等多條重要道路，展現市府推動施工區域通行安全與道路品質、民生建設的堅定決心與豐碩成果。