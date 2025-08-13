南投獲捐2輛長照交通接送車 助長輩就醫更方便

南投縣政府今天獲捐2輛「長照交通接送車」，總數達172輛，委託28個單位辦理長照交通接送服務，南投縣長許淑華表示，車輛已改裝符合行動不便者或長輩使用，感謝捐贈者用心。

民眾許德龍一家去年捐1輛接送車，今年再捐2輛，南投縣政府今天辦理捐贈儀式，由許淑華與受贈使用單位南投縣慈愛關懷協會理事長許然珍代表受贈，許淑華說，感謝許家再次將愛心投入南投，讓協辦長照交通接送的機構提供行動不便者、長輩更好服務品質。

捐贈者許榮祥說，父親一直教導有能力多幫助別人，去年捐接送車後，看到捐出的車被好好使用，感到很欣慰，因此，今年與2名姊姊決定再捐2輛，希望更多人受惠；無黨籍南投縣議員蔡宗智出席說，南投幅員遼闊，長照交通車使用者很多，感謝許德龍一家愛心。

南投縣政府社會及勞動局表示，長照交通接送服務協助長輩往返醫療院所就醫、復健，也可載長輩往返社區日間照顧中心、托顧家庭、巷弄長照站、文化健康站、失智社區服務據點、輔具中心，綿密接送網絡讓長輩就醫、復健、參與社區活動更便利，去年接送就醫或復健達11萬趟次、社區式服務接送35萬多趟次。