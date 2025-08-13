快訊

楊柳颱風強風猛吹！福壽山農場「蘋果王樹」倒下 經評估無法救治

「國軍不能進去民房救災」被罵翻 賴總統認遭誤會澄清了

影／颱風重創七股慘況曝！廢校國小鐵皮屋頂被吹落 民宅屋頂帆布撕開

南投獲捐2輛長照交通接送車 助長輩就醫更方便

中央社／ 南投縣13日電

南投縣政府今天獲捐2輛「長照交通接送車」，總數達172輛，委託28個單位辦理長照交通接送服務，南投縣長許淑華表示，車輛已改裝符合行動不便者或長輩使用，感謝捐贈者用心。

民眾許德龍一家去年捐1輛接送車，今年再捐2輛，南投縣政府今天辦理捐贈儀式，由許淑華與受贈使用單位南投縣慈愛關懷協會理事長許然珍代表受贈，許淑華說，感謝許家再次將愛心投入南投，讓協辦長照交通接送的機構提供行動不便者、長輩更好服務品質。

捐贈者許榮祥說，父親一直教導有能力多幫助別人，去年捐接送車後，看到捐出的車被好好使用，感到很欣慰，因此，今年與2名姊姊決定再捐2輛，希望更多人受惠；無黨籍南投縣議員蔡宗智出席說，南投幅員遼闊，長照交通車使用者很多，感謝許德龍一家愛心。

南投縣政府社會及勞動局表示，長照交通接送服務協助長輩往返醫療院所就醫、復健，也可載長輩往返社區日間照顧中心、托顧家庭、巷弄長照站、文化健康站、失智社區服務據點、輔具中心，綿密接送網絡讓長輩就醫、復健、參與社區活動更便利，去年接送就醫或復健達11萬趟次、社區式服務接送35萬多趟次。

長照 長輩

延伸閱讀

南投列颱風警戒仍上班上課 網友縣長臉書狂刷「不放假嗎？」

關稅明天上路…許淑華質疑中央忙罷免 對美談判數月空轉

硬推823罷免！ 許淑華轟賴清德「開船撞冰山」不顧2300萬人

許淑華借百隻藍色小精靈辦展 加持台中踩舞嘉年華

相關新聞

南投超夯2大親子公園竟藏安全隱憂 遭審計部檢討

南投草屯酷比親子運動公園、竹山竹夢公園去年10月先後啟用，但遭審計部檢討多項環境管理疏失，包含攤商設攤影響交通、邊坡嚴重...

自來水延管致路面不平 中市編6000萬元復平逾200公里

台中市府推動自來水延管計畫，改善偏遠地區缺乏自來水困境，延管後更進行道路復平工程，目前全市道路復平總長度已超過200公里...

有水可用...路更要好走！中市自來水延管路面復平破200公里

為改善偏遠地區長期缺乏自來水的困境，台中市政府積極推動自來水延管計畫，同步進行延管後道路復平工程，雙管齊下提升民生品質及...

台中新光三越拚9月底復業！業者：盤點全館六大系統、七大安全設備

台中新光三越今年2月13日氣爆釀5死悲劇，目前正修復整建中，力拚9月底復業。新光三越表示，正修復盤點中，不僅針對局部受損...

彰化家扶夏令營回來彰化舉辦 三天兩夜星際出任務拯救「翠絲」

時隔3年，彰化家扶中心暑期兒童夏令營重回彰化縣舉辦，80名小五到國小的家扶兒今起在大葉大學，認識網路霸凌和兒少性剝削的形...

盧秀燕不談黨主席選舉：唯一心思放在災後復建

針對媒體詢問是否參選中國國民黨黨主席，台中市長盧秀燕今天表示，希望大家這段時間，把唯一心思放在災後復建、照顧災民上，所以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。