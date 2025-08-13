快訊

楊柳颱風強風猛吹！福壽山農場「蘋果王樹」倒下 經評估無法救治

「國軍不能進去民房救災」被罵翻 賴總統認遭誤會澄清了

影／颱風重創七股慘況曝！廢校國小鐵皮屋頂被吹落 民宅屋頂帆布撕開

台中新光三越拚9月底復業！業者：盤點全館六大系統、七大安全設備

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中新光三越今年2月13日氣爆釀5死悲劇，目前正修復整建中，力拚9月底復業。圖／台中新光三越提供
台中新光三越今年2月13日氣爆釀5死悲劇，目前正修復整建中，力拚9月底復業。圖／台中新光三越提供

台中新光三越今年2月13日氣爆釀5死悲劇，目前正修復整建中，力拚9月底復業。新光三越表示，正修復盤點中，不僅針對局部受損區域，檢查修繕範圍更涵蓋全館六大系統、七大安全設備，投注超過3000人次人力，盼能早日與民眾重聚。

新光三越指出，氣爆事件後，積極配合專業建築師、結構技師與營造單位，提報「整體整建修復至可供使用計畫」，依規進行相關作業工程，所有作業均以安全為第一優先。

同時，針對全館軟硬體設備進行系統性盤點，以及優化提升安全性，包含電力系統、消防系統、廚房系統、弱電、天然氣系統與給排汙水系統等六大系統管理，以及高低壓設備、排油煙處理設備、天然氣安全遮斷及偵漏設備、電扶梯設備等七大安全設備，期望提供消費者、廠商和所有從業人員安全無虞的環境。

新光三越表示，修復盤點作業中，專業工程單位實際探勘遍佈全館各項設備裝置，包括總長超過915公尺的全館消防排煙管線、超過3000處偵煙與偵漏設備，超過700處電力匯流排檢查點，多達9項消防設施及全店22部升降梯與56部電扶梯，館外檢查超過1萬平方公尺的外牆帷幕等，不僅局部受損區域，檢查修繕範圍更涵蓋全館六大系統、七大安全設備。

新光三越強調，事件發生至今，秉持「以人為本」的態度全力善後，停業期間仍設置第二賣場，讓第一線人員銷售，新光深知肩負千人生計、地方經濟繁榮的重責，也感受到各界對台中中港店復業的殷切期待，目前正依規進行相關工程作業，並穩定推進，盼早日與市民重聚。

氣爆 電扶梯

