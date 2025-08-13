彰化家扶夏令營回來彰化舉辦 三天兩夜星際出任務拯救「翠絲」

時隔3年，彰化家扶中心暑期兒童夏令營重回彰化縣舉辦，80名小五到國小的家扶兒今起在大葉大學，認識網路霸凌和兒少性剝削的形式、法律等相關問題，建構自我保護意識。

彰化家扶2015年起開辦暑期兒童夏令營，三天兩夜活動很受家扶兒喜愛，新冠疫情期間停辦兩年，去年無法在彰化縣內找到場地，移師台中市辦理，今年重回彰化縣，以「綠色校園」大葉大學為活動場域，因擔心下雨，今在大型教雨至進行開幕典禮及課程。

彰化地檢署緩起訴處分金與認罪協商金補助，還有彰化家扶扶幼委員會等多個後援團體捐款，促成舉辦今年暑期兒童夏令營，彰檢觀護人李麗珠、家扶扶幼委員會主委辜福榮等10名官員和士紳出席開幕典禮。

「星際任務」揭開始業式序幕，全體兒少在家扶社工帶領下，活動期間都要扮演星際戰警巴斯光年的角色，從網路霸凌、兒少性剝削的情境中拯救女牛仔「翠絲」。開幕式後明聖國小表演自我保護劇場，逗趣演出為全場帶來歡笑。

彰化家扶主任王震光說，經濟弱勢兒少幾乎沒機會參加需費用的夏令營，家扶三天兩夜夏令營是家扶兒少的期待，上午一早來自縣內各鄉鎮的家扶兒揹行囊大葉大學，個個難掩興奮，今起到星期五將透過分組團隊合作玩闖關遊戲、競賽，培養網路素養和充實安全意識知識。