快訊

楊柳颱風強風猛吹！福壽山農場「蘋果王樹」倒下 經評估無法救治

「國軍不能進去民房救災」被罵翻 賴總統認遭誤會澄清了

影／颱風重創七股慘況曝！廢校國小鐵皮屋頂被吹落 民宅屋頂帆布撕開

彰化家扶夏令營回來彰化舉辦 三天兩夜星際出任務拯救「翠絲」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化家扶中心暑期兒童夏令營移回彰化縣，今在大葉大學舉辦始業式，場面盛大。記者簡慧珍／攝影
彰化家扶中心暑期兒童夏令營移回彰化縣，今在大葉大學舉辦始業式，場面盛大。記者簡慧珍／攝影

時隔3年，彰化家扶中心暑期兒童夏令營重回彰化縣舉辦，80名小五到國小的家扶兒今起在大葉大學，認識網路霸凌和兒少性剝削的形式、法律等相關問題，建構自我保護意識。

彰化家扶2015年起開辦暑期兒童夏令營，三天兩夜活動很受家扶兒喜愛，新冠疫情期間停辦兩年，去年無法在彰化縣內找到場地，移師台中市辦理，今年重回彰化縣，以「綠色校園」大葉大學為活動場域，因擔心下雨，今在大型教雨至進行開幕典禮及課程。

彰化地檢署緩起訴處分金與認罪協商金補助，還有彰化家扶扶幼委員會等多個後援團體捐款，促成舉辦今年暑期兒童夏令營，彰檢觀護人李麗珠、家扶扶幼委員會主委辜福榮等10名官員和士紳出席開幕典禮。

「星際任務」揭開始業式序幕，全體兒少在家扶社工帶領下，活動期間都要扮演星際戰警巴斯光年的角色，從網路霸凌、兒少性剝削的情境中拯救女牛仔「翠絲」。開幕式後明聖國小表演自我保護劇場，逗趣演出為全場帶來歡笑。

彰化家扶主任王震光說，經濟弱勢兒少幾乎沒機會參加需費用的夏令營，家扶三天兩夜夏令營是家扶兒少的期待，上午一早來自縣內各鄉鎮的家扶兒揹行囊大葉大學，個個難掩興奮，今起到星期五將透過分組團隊合作玩闖關遊戲、競賽，培養網路素養和充實安全意識知識。

夏令營 網路霸凌

延伸閱讀

8歲自閉童參加夏令營 在蒼山失聯數日 大理全城尋人

彰化翁遭假中獎騙2次 眼尖行員與員警聯手阻詐

彰化工廠小開控妻是客家人「聽不懂台語生嫌隙」 無性生活10年訴離獲准

雲林以南全放颱風假！彰化納陸警卻上班上課網炸鍋…氣象署解釋了

相關新聞

南投超夯2大親子公園竟藏安全隱憂 遭審計部檢討

南投草屯酷比親子運動公園、竹山竹夢公園去年10月先後啟用，但遭審計部檢討多項環境管理疏失，包含攤商設攤影響交通、邊坡嚴重...

自來水延管致路面不平 中市編6000萬元復平逾200公里

台中市府推動自來水延管計畫，改善偏遠地區缺乏自來水困境，延管後更進行道路復平工程，目前全市道路復平總長度已超過200公里...

有水可用...路更要好走！中市自來水延管路面復平破200公里

為改善偏遠地區長期缺乏自來水的困境，台中市政府積極推動自來水延管計畫，同步進行延管後道路復平工程，雙管齊下提升民生品質及...

台中新光三越拚9月底復業！業者：盤點全館六大系統、七大安全設備

台中新光三越今年2月13日氣爆釀5死悲劇，目前正修復整建中，力拚9月底復業。新光三越表示，正修復盤點中，不僅針對局部受損...

彰化家扶夏令營回來彰化舉辦 三天兩夜星際出任務拯救「翠絲」

時隔3年，彰化家扶中心暑期兒童夏令營重回彰化縣舉辦，80名小五到國小的家扶兒今起在大葉大學，認識網路霸凌和兒少性剝削的形...

盧秀燕不談黨主席選舉：唯一心思放在災後復建

針對媒體詢問是否參選中國國民黨黨主席，台中市長盧秀燕今天表示，希望大家這段時間，把唯一心思放在災後復建、照顧災民上，所以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。