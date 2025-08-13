小小店長親子體驗 豐原農會推廣在地好食材受歡迎

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市豐原區農會今天在朴子辦事處豐農小舖舉辦「食農教育小小店長—民眾專屬場」活動。圖／豐原區農會提供
台中市豐原農會今天在朴子辦事處豐農小舖舉辦「食農教育小小店長─民眾專屬場」活動，多位親子參加，親手體驗當季料理、學習擔任小小店長面對消費者販售農產品等過程，孩童在體驗中認識在地農產，培養惜食、感恩與公益觀念。

活動由「小小見習生」議程揭開序幕，家政媽媽化身大廚師，示範運用豐農小舖農產品製作美味料理，豐原農會柑橘果醬碧螺春冷麵、椪柑汁氣泡冷飲、味噌海帶芽湯、北斗農會煎水餃等，讓參與民眾親子邊看邊學。

小小店長販售體驗，孩童穿上店長背心並別上識別證，完成闖關、補貨、上架，親自將農產品介紹給顧客、體驗結帳找零程序，今天活動另將活動收益5%捐贈公益團體，豐原區農會與民眾共同將愛心延續。

豐原區農會農事小組長蔡怡萱表示，農會常辦理食農教育活動，吸引民眾參加，食農教育的核心在於讓民眾認識食物的來源與價值，尤其是讓孩子從小接觸農業、了解農民辛勞，更能懂得珍惜食物與感謝大自然。

豐原區農會推廣部吳炫東主任表示，未來將持續舉辦多元化的食農教育活動，結合在地特色農產與創意體驗。

