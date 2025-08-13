盧秀燕不談黨主席選舉：唯一心思放在災後復建

針對媒體詢問是否參選中國國民黨黨主席，台中市長盧秀燕今天表示，希望大家這段時間，把唯一心思放在災後復建、照顧災民上，所以，其他問題都不會談。

連日大雨影響，台中市多處邊坡及道路嚴重受損，霧峰區桐林里暗坑路段，因邊坡崩落與路面破碎，交通中斷，盧秀燕今天前往視察搶修進度，她表示，市府已啟動便道搶通工程，預計17日可開放通行。

針對媒體詢問是否參選黨主席，盧秀燕接受媒體聯訪時表示，希望大家這段時間把唯一心思放在災後復建、照顧災民上，所以其他問題都不會談。

對於媒體詢問民進黨立委王義川評論粉底液事件的看法，盧秀燕說，大家要把重心放在台灣災害處理、關心災情、協助災民工作上，多多幫忙。

盧秀燕表示，台灣今年夏天並不好過，因為有太多災害接二連三地來，希望大家把心思放在災民及災後復建，有空的人捲起袖子來，大家多加主動幫忙，讓破碎家園早日復原，讓人民免於災難之苦，這是最重要的事。

王義川日前評論盧秀燕的粉底液價格與外貌，引發民進黨內部不同意見。民進黨發言人韓瑩11日回應指出，各方意見，民進黨都虛心接受，「在性平這條路我們持續學習，期待能繼續往正確、更好方向前行。」