彰化和美鎮民誤丟20萬支票 清潔隊15分鐘內在成堆回收物中找回

彰化縣和美鎮張姓鎮民昨天不慎將一張面額20萬元支票丟入回收物，被鎮公所回收車運走，今天早上發現後，急著向清潔隊求助，清潔隊員立即依收運路線核對，終於在一疊被壓的紙盒中，費時不到15分鐘找到支票，失主也露出笑容。

和美鎮公所清潔隊今天早上9時許接到張姓鎮民電話，稱他昨天誤將一張面額20萬支票夾在廢棄紙盒裡，連同其他紙類資源一起交給了資源回收車。當時他並未察覺，直到今天突然驚覺那張關鍵的支票不見蹤影，想到極有可能已隨回收物被載走，即刻打電話向清潔隊求助。

清潔隊員接到電話後，立刻請張姓失主到回收場隊一同找尋，並先查詢昨晚回收車的行駛路線與收運時間，由於清潔隊回收車及回收袋設有編號，查出收運的路線為8號車，馬上找尋8號回收袋，從隊員從成堆的回收物不斷翻找，仔細檢視每一個紙盒與紙袋，經過一番搜尋，不到15分鐘，終於在一疊被壓的紙盒中，找到支票。