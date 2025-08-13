快訊

白沙屯媽祖受邀贊境藍田書院 「粉紅超跑」將現身南投市

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
「粉紅超跑」確定於下月底到南投贊境，拱天宮建議香燈腳多使用大眾交通工具，揪團結伴同行。圖／民眾提供
「粉紅超跑」確定於下月底到南投贊境，拱天宮建議香燈腳多使用大眾交通工具，揪團結伴同行。圖／民眾提供

白沙屯拱天宮媽祖徒步北港進香在今年回程時，「粉紅超跑」創紀錄首度入境南投縣駐駕，話題性十足；9月27、28日兩天，拱天宮將出動「三媽」由轎班抬轎參加受邀贊境南投市巡行賜福，今年最強的白沙屯媽祖宗教文化活動將在南投再掀熱潮。

拱天宮媽祖今年進香活動吸引近33萬人報名參加，創歷年新高，龐大進香團回程時，在「粉紅超跑」引領下還首度進入南投縣境，沿途受到居民熱烈迎駕，當晚並駐駕松柏嶺受天宮，也創下駐駕海拔最高點紀錄。

媽祖要來南投啦！近日拱天宮確定受邀參加南投市公所與受天宮、崇受宮即將於下月底在藍田書院舉辦的祈福活動。拱天宮總幹事陳春發表示，這是疫情過後，首次到南投做宮廟交流，且首度出動大轎班，屆時「粉紅超跑」將由三媽坐鎮贊境，與受天宮玄天上帝、崇受宮九天玄女同行。

拱天宮特別在官網公告贊境行程，媽祖於9月27日當天早上7點抵達工業東路與工業北路口集結出發，中午停駐南投縣農會展售中心，預計晚上７點駐駕藍田書院。9月28日早上7點從藍田書院出發，中午於彰南路一段聖和宮停駐用餐，預計於復興路慶興宮活動結束，歡迎白沙屯媽祖婆的香燈腳們一起遊歷南投市地區街巷風土民情，享受山城的熱情與美景。

此次贊境友宮活動採自主參加，拱天宮不受理報名，但拱天宮提醒參加贊境的香燈腳戴白沙屯進香橘色小帽，可供識別。另外，南投市街巷狹窄交通複雜，地勢起伏變化較大，建議多使用大眾交通工具，揪團結伴同行。

拱天宮並強調，白沙屯媽祖行蹤隨興飄忽，經常會出其不意，參加贊境原則上配合主辦宮廟的行程與時間，實際路線以南投市公所發佈資訊為主，請香燈腳們注意禮節、珍惜食物、落實環保工作。

之後，拱天宮媽祖也受邀三場贊境活動，分別為10月11、12日竹北市天后宮；10月31、11月1日台北土城北辰宮；11月1、2日台北板橋慈惠宮。

