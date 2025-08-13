影／連續雨勢…中市災道路還有20條搶通中 盧秀燕籲勿入山
台中市長盧秀燕上午說，日前強降雨造成台中市破損毀壞的邊坡、道路有336條，其中已搶通316條，還有20條搶通中，其中1百多條雖有便道，但並不牢靠，還待進一步發包強固復建。另外，大坑步道還有7、8條仍修復中，以及6所學校也受災損處理中。
霧峰桐林山區的暗坑一帶，日前因連續大雨引發土石流，致多處道路塌陷路斷， 市府正展開搶修。盧秀燕上午穿著雨鞋，趕在颱風風雨前前往勘查。
對於暗坑有多處道路中斷，她說，現在鋼椿已經打下，約4、5後就可以搶通。現在正是當地龍眼「大出」的時候，到處結果累累，盧秀燕說，一定盡快搶通，讓農民可以收成，若仍有來不及運出導致災損，也可以向市府申請災害補助。
她也特別提醒民眾，因山坡含水量高，這段時間最好不要進山，以免仍可能有意外發生。
立委顏寬恒也當面建議，有些邊坡土石落入溪中，導致溪水淤積、河川改道，希望能全盤考量，做野溪整治一併疏濬。水利局表示會納入災後整治報中央規畫。
