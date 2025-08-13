趕上楊柳颱風！彰化縣推防水閘門補助 最高補助10萬元
為因應暴雨積水造成建築物內的財產損失，彰化縣政府訂定「114年度建築物設置防水閘門（板）補助計畫」，針對縣內曾發生淹水紀錄的合法建築物提供所需經費協助，總補助經費1千萬元，從本月18日到10月31日受理申請，有需要縣民向建築物所在地的鄉鎮市公所申請，經費用完為止。
彰化縣在去年凱米及今年丹娜絲颱風均造成淹水嚴重災情，甚至淹進大樓及進水，造成家具甚至車輛泡水的損失，彰化縣政府趕在楊柳颱風侵台之際，公布此一「114年度建築物設置防水閘門（板）補助計畫」做為因應，希望透過此一災害防護機制，能有效減少低窪地區建築物內部進水風險，導致建築物內財產損失。
彰化縣政府表示，此項補助計畫針對縣內曾發生淹水紀錄的合法建築物，提供設置防水閘門（板）所需的經費協助，防水閘門（板）需為金屬材質（鋁合金或不鏽鋼），補助金額按建築物一樓（含地下室車道）出入口寬度及設置高度達90公分（含）以上，補助從1萬元至6萬元不等，同一申請案件（地點，門牌）總補助金額最高可達10萬元，設置高度若未滿90公分，補助金額則按比例遞減。
縣府表示，申請人須備妥房屋所有權證明、合法使用證明、淹水事實證明或村（里）長證明曾淹水紀錄之文件、申請表及切結書等文件，在施工前向公所提出申請。經核准後，應於45日內完成設置並向公所申請查驗，符合規定者即可請領補助款。
此項補助公告詳情及相關表單， 可至彰化縣政府水利資源處或各鄉（鎮、市）公所網站查詢及下載。
