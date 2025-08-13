快訊

恆春居民因敦親睦鄰費才支持核三 郭智輝：這是失言嗎？

最大陣風超過10級！台中宣布2地區12時起停班停課

扯！請ChatGPT提供飲食建議⋯男子3個月後竟「中毒送醫」造成反效果

趕上楊柳颱風！彰化縣推防水閘門補助 最高補助10萬元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
為因應暴雨積水造成建築物內的財產損失，彰化縣政府訂定「114年度建築物設置防水閘門（板）補助計畫」，針對縣內曾發生淹水紀錄的合法建築物提供所需經費協助。資料照片
為因應暴雨積水造成建築物內的財產損失，彰化縣政府訂定「114年度建築物設置防水閘門（板）補助計畫」，針對縣內曾發生淹水紀錄的合法建築物提供所需經費協助。資料照片

為因應暴雨積水造成建築物內的財產損失，彰化縣政府訂定「114年度建築物設置防水閘門（板）補助計畫」，針對縣內曾發生淹水紀錄的合法建築物提供所需經費協助，總補助經費1千萬元，從本月18日到10月31日受理申請，有需要縣民向建築物所在地的鄉鎮市公所申請，經費用完為止。

彰化縣在去年凱米及今年丹娜絲颱風均造成淹水嚴重災情，甚至淹進大樓及進水，造成家具甚至車輛泡水的損失，彰化縣政府趕在楊柳颱風侵台之際，公布此一「114年度建築物設置防水閘門（板）補助計畫」做為因應，希望透過此一災害防護機制，能有效減少低窪地區建築物內部進水風險，導致建築物內財產損失。

彰化縣政府表示，此項補助計畫針對縣內曾發生淹水紀錄的合法建築物，提供設置防水閘門（板）所需的經費協助，防水閘門（板）需為金屬材質（鋁合金或不鏽鋼），補助金額按建築物一樓（含地下室車道）出入口寬度及設置高度達90公分（含）以上，補助從1萬元至6萬元不等，同一申請案件（地點，門牌）總補助金額最高可達10萬元，設置高度若未滿90公分，補助金額則按比例遞減。

縣府表示，申請人須備妥房屋所有權證明、合法使用證明、淹水事實證明或村（里）長證明曾淹水紀錄之文件、申請表及切結書等文件，在施工前向公所提出申請。經核准後，應於45日內完成設置並向公所申請查驗，符合規定者即可請領補助款。

此項補助公告詳情及相關表單， 可至彰化縣政府水利資源處或各鄉（鎮、市）公所網站查詢及下載。

為因應暴雨積水造成建築物內的財產損失，彰化縣政府訂定「114年度建築物設置防水閘門（板）補助計畫」，總補助金額1千萬元。圖／縣府提供
為因應暴雨積水造成建築物內的財產損失，彰化縣政府訂定「114年度建築物設置防水閘門（板）補助計畫」，總補助金額1千萬元。圖／縣府提供
為因應暴雨積水造成建築物內的財產損失，彰化縣政府訂定建築物設置防水閘門（板）補助計畫，針對縣內曾發生淹水紀錄的合法建築物提供所需經費協助。報系資料照片
為因應暴雨積水造成建築物內的財產損失，彰化縣政府訂定建築物設置防水閘門（板）補助計畫，針對縣內曾發生淹水紀錄的合法建築物提供所需經費協助。報系資料照片

建築 淹水 楊柳颱風

延伸閱讀

整理包／楊柳颱風來襲 13日雙鐵捷運、航班、國道客運異動一覽

楊柳颱風暴風半徑擴大 新北下午沿海陣風達停班課標準

楊柳颱風擺枝…高雄仁武4738戶停電 原因卻是人為

颱風楊柳逼近台灣 劉世芳籲民眾勿赴海邊觀浪

相關新聞

台中自助洗衣店 須裝防火設備

台中市自助洗衣店大量增加，24小時營運且多無人管理，使用瓦斯、天然氣等設備，引發公安疑慮，市政會議昨通過「台中市自助洗衣...

趕上楊柳颱風！彰化縣推防水閘門補助 最高補助10萬元

為因應暴雨積水造成建築物內的財產損失，彰化縣政府訂定「114年度建築物設置防水閘門（板）補助計畫」，針對縣內曾發生淹水紀...

草屯氦氣球樂園 明年春節試營運

南投縣政府斥資5.22億元在草屯打造九九峰氦氣球樂園，耗時近3年，園區完工待驗收，預計9月進行裝修；縣府表示，從法國進口...

彰化芳苑火化場環評 600人到場抗議

受地方強烈抗爭的「彰化生命園區開發計畫」，昨天下午在縣立體育場舉辦環評審查首次會議，二林芳苑反火葬場自救會發動600名民...

彰化成美公堂140周年慶 奧樂雞將快閃陪野餐

彰化縣永靖鄉成美文化園區為慶祝「成美公堂140周年慶」，推出療癒超人氣「奧樂雞OLOGY」系列活動，16日有奧樂雞粉絲見...

彰化火化場首度環評 針對選址、汙染疑慮等事項要求補件再審　

受地方強烈抗爭的「彰化生命園區開發計畫」，今天下午在縣立體育場舉辦環評審查第一次會議，二林芳苑反火葬場自救會發動600名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。