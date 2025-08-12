彰化成美公堂140周年慶 奧樂雞將快閃陪野餐

彰化縣永靖鄉成美文化園區為慶祝「成美公堂140周年慶」，推出療癒超人氣「奧樂雞OLOGY」系列活動，16日有奧樂雞粉絲見面會，也結合七夕活動，園區加碼推出8月限定情侶優惠票，只要情侶完成「公主抱原地轉圈」任務，即可享優惠票價入場，一起歡度情人節讓回憶加倍。

成美文化園140周年萌趣冒險15日開跑，系列活動將持續到10月15日，園區規劃有大型氣球、主題打卡區、趣味集章、假日限定手作課程，從文化深度體驗到趣味拍照一次滿足。

「成美公堂140周年慶」以「起吉（雞）厝」源自台語「起家厝」的吉祥寓意，並融合虎爺帽、客家花布等在地元素，讓奧樂雞化身幸福使者，將幸福感傳遞給遊客，現場有高達4公尺奧樂雞大型氣球，搭配周邊互動打卡板，將東園區營造成森林野餐會場，可在百年老松群下野餐賞美景。