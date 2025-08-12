彰化成美公堂140周年慶 奧樂雞將快閃陪野餐
彰化縣永靖鄉成美文化園區為慶祝「成美公堂140周年慶」，推出療癒超人氣「奧樂雞OLOGY」系列活動，16日有奧樂雞粉絲見面會，也結合七夕活動，園區加碼推出8月限定情侶優惠票，只要情侶完成「公主抱原地轉圈」任務，即可享優惠票價入場，一起歡度情人節讓回憶加倍。
成美文化園140周年萌趣冒險15日開跑，系列活動將持續到10月15日，園區規劃有大型氣球、主題打卡區、趣味集章、假日限定手作課程，從文化深度體驗到趣味拍照一次滿足。
「成美公堂140周年慶」以「起吉（雞）厝」源自台語「起家厝」的吉祥寓意，並融合虎爺帽、客家花布等在地元素，讓奧樂雞化身幸福使者，將幸福感傳遞給遊客，現場有高達4公尺奧樂雞大型氣球，搭配周邊互動打卡板，將東園區營造成森林野餐會場，可在百年老松群下野餐賞美景。
並有多款主題打卡框登場，還有情侶專屬打卡區，以LOVE背板搭配盛夏盛開的百日紅花海，彷彿走入偶像劇般的浪漫場景，適合情人、全家福，或好友搞怪合影留念。8月份只要情侶完成「公主抱原地轉圈」任務並上傳社群平台，即可享「情侶雙人優惠票399元」入場。
