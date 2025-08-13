快訊

楊柳颱風持續增強「14縣市納陸警範圍」今天影響最鉅、4地慎防大豪雨

敬老卡台鐵補助 地方紛調高

聯合報／ 記者余采瀅郭政芬范榮達劉明岩張裕珍／連線報導

台鐵調整票價，平均漲幅26.8%。部分縣市開放敬老愛心卡搭台鐵，台中市府昨宣布，原本敬老卡搭台鐵單趟最高補助30元，9月起調高為單趟最高補助45元；新竹縣府今年初已調高敬老卡單趟補助，從50元加倍提高到100元，苗栗縣府也已拍板調高，彰化縣府則評估中。

台中市65歲以上長者共48萬人，敬老卡每月提供1000點，每點折抵1元，2023年7月起開放持卡人搭乘台鐵，單次補助上限30元，超過金額自付，起、訖點任一車站在為台中市境內即可補助。

台中市社會局表示，台鐵票價調漲後影響長者搭車意願，中市將敬老卡台鐵補助單趟上限提高到45元，9月1日起提高補助，以台中車站為例，往北可搭到苗栗三義站，往南可搭到彰化社頭站，都不必自付車資，但觀光列車、太魯閣、普悠瑪、3000型自強號等除外。

新竹縣社會處表示，今年1月考慮台鐵會調整票價，1月17日起已提高補助點數，從單趟上限50元倍增到100元；之後從竹北站搭區間車，原本往北只能搭到新北板橋站，現在可搭到新北福隆站，往南最遠到苗栗苑裡站，現延伸到彰化田中站。

苗栗縣府已拍板，調高單趟補助上限從50元提高到100元，預計8月20日會同台鐵測試軟體，若沒問題近期將實施。

彰化縣府2023年7月開放刷長青幸福卡搭乘台鐵，目前每趟最高補助30元，因應台鐵調整票價，正在評估與規畫補助金額。桃園市敬老卡每月800點，單趟補助上限30元，目前無調整計畫。

臺鐵 票價 敬老津貼

敬老卡台鐵補助 地方紛調高

