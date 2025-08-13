芳苑火化場環評 600人到場抗議

受地方強烈抗爭的「彰化生命園區開發計畫」，昨天下午在縣立體育場舉辦環評審查首次會議，二林芳苑反火葬場自救會發動600名民眾到場外表達心聲，審查會針對民眾訴求，結論要求縣府就選址合理性、空汙排放、農業生產影響等事項提出補充意見後，再行審議。

彰化縣是全台唯一沒火化場的縣市，每年約萬名亡者須到鄰近縣市火化。30年來，已有多個鄉鎮市爭取設置，都因地方反對告吹，縣府從全縣15個公墓用地，選定芳苑鄉草湖南段228-2地號的火化場預定地，當地民眾自救會3次公聽會都激烈抗爭。

彰化縣政府依照「環境影響評估法」相關規定，昨天在縣立體育場舉辦環評審查會議，由於開發單位為縣府，因此參與審查的委員全數外聘，府內人員未列席，會議全程直播。彰化縣警察局部署120名警力防止衝突發生。

在環評審查會場外，民眾高舉抗議標語，要求環評委員撤案，到場聲援的彰化縣環保聯盟總幹事施月英指出，彰化縣已有9座焚化爐，如今再設火化場，空氣汙染不減反增；施月英與自救會總幹事袁震權都主張，火化場在空氣、地下水汙染及影響農作疑慮下，應該撤案，針對彰縣遺體火化需求，建議仍運往鄰近縣市處理。

環保局長江培根澄清，彰化縣目前僅有3座焚化爐，包括專門處理事業廢棄物的日友焚化爐、和美焚化爐，以及主要處理據點溪州焚化爐。現有燒固體回收燃料發電廠及處理集塵灰的旋轉窯，並不屬於焚化爐。

江培根說，火化場與焚化爐規模與性質不同，燒遺體排放量相對燒垃圾少得多，甚至比中型工廠還低，彰化火化場預設10爐坑，比台中還少，現在科技已相當進步，廢氣不能跟焚化爐相比。

審查會經過約4個小時討論，要求縣府應該針對選址合理性、聯外道路及停車需求、空汙排放量及敏感受體、地下水補注量、滯洪池設計規畫、對農生產影響、強化民意溝通等，提出補充意見或修正後再審。