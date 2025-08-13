快訊

楊柳颱風持續增強「14縣市納陸警範圍」今天影響最鉅、4地慎防大豪雨

聽新聞
0:00 / 0:00

草屯氦氣球樂園 明年春節試營運

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投縣政府斥資5.22億元打造九九峰氦氣球樂園，力拚明年2月春節期間試營運。圖為氦氣球示意圖。圖／南投縣政府提供
南投縣政府斥資5.22億元打造九九峰氦氣球樂園，力拚明年2月春節期間試營運。圖為氦氣球示意圖。圖／南投縣政府提供

南投縣政府斥資5.22億元在草屯打造九九峰氦氣球樂園，耗時近3年，園區完工待驗收，預計9月進行裝修；縣府表示，從法國進口的最新型Aero30NG超輕型氦氣球球體今年底將運抵台灣展開安裝測試，力拚明年2月春節期間試營運。

縣府指出，為提振台14線中潭公路觀光，鎖定草屯九九峰空域發展條件，打造全台首座氦氣球觀光遊樂區，2022年10月開工，未來委由薰衣草森林集團旗下的久久森負責營運，知名休閒婚宴場域「心之芳庭」也將進駐。

九九峰氦氣球樂園占地約4.9公頃，目前園區內13棟建物主體與基礎工程已完工，正辦理驗收，預計9月進行裝修，將與氦氣球裝設作業同步完工。尚未開園已獲獎肯定，今年5月拿下2025建築園冶獎－南投縣公園綠地景觀類獎項。

民眾最關心的氦氣球設施，觀光處表示，已向法國Aerophile公司採購進口最新型Aero30NG超輕型球體，體積龐大約達6000立方公尺，將以鋼索控制氦氣球升降繫留，載客直上300米高空欣賞九九峰周邊美景，單趟約搭載30人，會是繼韓國首爾、日本大阪東亞第3顆遊憩型氦氣球。

縣府指出，氦氣球設施預計今年底可運抵台灣，目前已取得國內飛安等許可，待相關設施抵台就能安裝測試，力拚明年2月春節期間試營運，

縣府規畫九九峰氦氣球樂園融入生態環境、藝文教育、親子遊樂及餐飲購物等面向，設有「慢－生活區」、「美－體驗區」、「野－探索區」及「飛－試膽區」4大主題區，提供親子休閒、寓教於樂的觀光遊樂區，也是絕佳的婚宴場域。

南投 熱氣球

延伸閱讀

斥資5.2億打造 全台首座氦氣球樂園 力拚明年春節試營運

婚宴燒光2百萬！李明德恐缺席 怕兒脫離父子關係

南投土石流摧毀簡易自來水 草屯600多戶苦無水用

影／王義川南投助罷突喊卡 原因曝光…游顥卻大表遺憾

相關新聞

草屯氦氣球樂園 明年春節試營運

南投縣政府斥資5.22億元在草屯打造九九峰氦氣球樂園，耗時近3年，園區完工待驗收，預計9月進行裝修；縣府表示，從法國進口...

台中自助洗衣店 須裝防火設備

台中市自助洗衣店大量增加，24小時營運且多無人管理，使用瓦斯、天然氣等設備，引發公安疑慮，市政會議昨通過「台中市自助洗衣...

芳苑火化場環評 600人到場抗議

受地方強烈抗爭的「彰化生命園區開發計畫」，昨天下午在縣立體育場舉辦環評審查首次會議，二林芳苑反火葬場自救會發動600名民...

敬老卡台鐵補助 地方紛調高

台鐵調整票價，平均漲幅26.8%。部分縣市開放敬老愛心卡搭台鐵，台中市府昨宣布，原本敬老卡搭台鐵單趟最高補助30元，9月...

彰化成美公堂140周年慶 奧樂雞將快閃陪野餐

彰化縣永靖鄉成美文化園區為慶祝「成美公堂140周年慶」，推出療癒超人氣「奧樂雞OLOGY」系列活動，16日有奧樂雞粉絲見...

彰化火化場首度環評 針對選址、汙染疑慮等事項要求補件再審　

受地方強烈抗爭的「彰化生命園區開發計畫」，今天下午在縣立體育場舉辦環評審查第一次會議，二林芳苑反火葬場自救會發動600名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。