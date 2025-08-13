草屯氦氣球樂園 明年春節試營運

南投縣政府斥資5.22億元在草屯打造九九峰氦氣球樂園，耗時近3年，園區完工待驗收，預計9月進行裝修；縣府表示，從法國進口的最新型Aero30NG超輕型氦氣球球體今年底將運抵台灣展開安裝測試，力拚明年2月春節期間試營運。

縣府指出，為提振台14線中潭公路觀光，鎖定草屯九九峰空域發展條件，打造全台首座氦氣球觀光遊樂區，2022年10月開工，未來委由薰衣草森林集團旗下的久久森負責營運，知名休閒婚宴場域「心之芳庭」也將進駐。

九九峰氦氣球樂園占地約4.9公頃，目前園區內13棟建物主體與基礎工程已完工，正辦理驗收，預計9月進行裝修，將與氦氣球裝設作業同步完工。尚未開園已獲獎肯定，今年5月拿下2025建築園冶獎－南投縣公園綠地景觀類獎項。

民眾最關心的氦氣球設施，觀光處表示，已向法國Aerophile公司採購進口最新型Aero30NG超輕型球體，體積龐大約達6000立方公尺，將以鋼索控制氦氣球升降繫留，載客直上300米高空欣賞九九峰周邊美景，單趟約搭載30人，會是繼韓國首爾、日本大阪東亞第3顆遊憩型氦氣球。

縣府指出，氦氣球設施預計今年底可運抵台灣，目前已取得國內飛安等許可，待相關設施抵台就能安裝測試，力拚明年2月春節期間試營運，

縣府規畫九九峰氦氣球樂園融入生態環境、藝文教育、親子遊樂及餐飲購物等面向，設有「慢－生活區」、「美－體驗區」、「野－探索區」及「飛－試膽區」4大主題區，提供親子休閒、寓教於樂的觀光遊樂區，也是絕佳的婚宴場域。