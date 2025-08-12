越籍船員落海獲救住院又逃逸 相關單位追查

1名越南籍船員日前穿著救生衣，在台中港外海錨區漂流近2天，後被準備進港的貨輪發現並通報台中海巡隊救援。這名船員在醫院治療2天後竟再度逃逸，相關單位正持續追查。

1艘福音輪滿載散礦砂，準備停靠台中港101號碼頭卸貨。進港前在外海錨區發現1名男子落海，在海中載浮載沉，船長隨即將船停泊於該男子附近，並通報台中港航管中心，再轉報台中海巡隊。

台中海巡隊表示，獲報後立刻派遣巡防艇前往救援。下午4時許，海巡人員將該男子救起，並由救護車送往梧棲童綜合醫院治療。

院方表示，船員到院時意識清楚，但有脫水現象，收治在一般病房照護。未料10日上午醫護人員給藥時，發現船員已不知去向。

據了解，該名越南籍船員年約32歲、姓阮，為另1艘貨輪的船員，該貨輪停泊台中港碼頭後，船長清點船上人員時，卻發現阮男不見蹤影，趕忙通報失蹤，翌日便傳出他在台中港外海錨區獲救送醫，住院期間船方曾派員看守，但他仍趁機逃逸。相關單位持續調查。