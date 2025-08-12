彰化火化場首度環評 針對選址、汙染疑慮等事項要求補件再審　

受地方強烈抗爭的「彰化生命園區開發計畫」，今天下午在縣立體育場舉辦環評審查第一次會議，二林芳苑反火葬場自救會發動600名民眾到場表達心聲，審查會針對民眾訴求，要求縣府就選址合理性、聯外道路、空汙排放、地下水補注、農業生產影響等事項提出補充意見後，再行審議。

彰化縣是全台唯一沒有火化場的縣市，一年約萬名亡者必須迢迢到鄰近縣市火化，為了趕時間，喪家舉辦告別式越辦越早，甚至天未亮就得舉辦，家屬疲累不堪，30年來，已有多個鄉鎮市爭取設置，都因地方反對而告吹，彰化縣政府此次從全縣15個公墓用地，評估選定芳苑鄉草湖南段228-2地號的火葬場預定地，其實是鄰近二林鎮，因此二林鎮民抗爭聲浪尤其高張。

二林芳苑抗爭民眾組成自救會，除動員到縣府及縣議會抗爭外，在3次的公聽會也都有激烈抗爭，甚至爆發肢體衝突。彰化縣政府依照「環境影響評估法」相關規定，今天下午在縣立體育場舉辦環評審查會議，由於開發單位為縣府，因此參與審查的委員全數外聘，府內人員未列席，會議也全程直播。彰化縣警察局部署120名警力，防止衝突發生。

在環評審查會場外，民眾高舉抗議標語，要求環評委員撤銷此案，到場聲援的彰化縣環保聯盟總幹事施月英指出，彰化縣已有9座焚化爐，如今再設火化場，空氣汙染不減反增；施月英與自救會總幹事袁震權都主張，火化場在有空氣、地下水汙染及影響農作下，應該撤案，針對彰化縣遺體火化需求，建議仍運往鄰近的縣市處理。

對此，環保局長江培根澄清，彰化縣目前僅有3座焚化爐，包括專門處理事業廢棄物的日友焚化爐、和美焚化爐，以及主要處理據點溪州焚化爐。現有的燒固體回收燃料（SRF）發電廠及處理集塵灰的旋轉窯，並不屬於焚化爐。

江培根說，火化場與焚化爐的規模與性質不同，燒遺體無法與燒垃圾相比，火化場的排放量相對少得多，甚至比一般中型工廠還低，彰化火化場預設10個爐坑，比台中還少，現代環保科技相當進步，小小爐坑產生的廢氣不能跟焚化爐相比。