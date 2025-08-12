明年市議員選舉藍白合？ 江和樹：中南部不可能

針對明年的地方選舉，民眾黨如何跟國民黨在議員合作？民眾黨台中市議員江和樹說，台北有可能合作，中南部怎麼可能。因為台北的文化和中南部的文化不一樣，市議員候選人必須有在地方跑，不是因為民眾黨或是柯文哲（支持）就會當選。

江和樹說，以台中為例，民眾黨上一次提名11名候選人，只有他一個人當選，因為他是不像民眾黨的人候選人才會當選。因為，議員要地方扎根，地方有里長、社區發展協會、宮廟、環保志工，有這麼多的團體都要去了解，里長的名字要叫得出來，還要知道社區發展協會理事長是誰，這些都要了解。

他說，基層的選舉一票一票投出來的，而且一個議員要一萬多票才能當選，每一張票都是肯定和支持，不要異想天開只因為是民眾黨、是柯文哲（支持）就會當選。

江和樹說，以他現在看到的，人家國民黨和民進黨的候選人現在都已經在跑選舉了，那台灣民眾黨呢？我會怕嗎？我會的，因為台中市要成立黨團，4席以上的就要提名，有很多選舉策略，如果1個議員可以找5個里長候選人出來選，且5個里長都支持他，那這樣子就會當選，因為起碼有在地方有在跑，「不然我為什麼每周要辦親子活動」。

他說，希望台灣民眾黨要更堅強，團隊不只是一個人，而是要一群人，柯文哲才有2028，2028最主要的目標就是藍白要合作，讓民進黨好好休息。