業者擬南投埔里建垃圾掩埋場 馬文君：堅決反對

業者規劃在埔里鎮興建垃圾掩埋場，罷免國民黨立法委員馬文君團體今天訴求立即公開反對水源地設掩埋場立場、施壓南投縣政府停止核准；馬文君表示，堅決反對，立場無庸置疑。

有民間業者規劃在埔里鎮麒麟里興建垃圾掩埋場，居民認為有污染水源疑慮，先前成立「反對埔里鎮麒麟里興建事業廢棄物掩埋場自救會」，由民進黨南投縣議員蘇昱誠擔任自救會長、副會長為麒麟里長黃戊寅，自救會堅決反對興建掩埋場、要求立即撤回興建計畫。

罷免馬文君團體今天表示，有居民認為馬文君雖曾表態不支持此案，但麒麟里掩埋場選址與投70線道路經費爭取的關聯，讓人不得不懷疑是否在「有意、無意間一手催生」；馬文君長年專注外交及國防委員會，卻未積極參與和南投民生、觀光、環境直接相關的委員會。

馬文君回應表示，針對麒麟里上游規劃掩埋場，她堅決反對，立場無庸置疑；另外，埔里鎮、仁愛鄉居民有權擁有一條更安全、舒適、便利道路，投70線於10多年前就著手改善，若罷團有疑慮，可問現任民進黨埔里鎮長廖志城、自救會長蘇昱誠「這條路該不該做」。

「草屯罷馬志工團」今天則與桃園罷團「淘汰牛氓」志工在草屯鎮大觀市場掃街、宣講，草屯罷馬志工團表示，馬文君長期在國會卡死國防預算，造成國防進度嚴重受阻，相關作為引發全國關注，呼籲全國民眾加入這場罷免行動、凝聚力量，讓不適任立委下台。

馬文君團隊今天發布台中市長盧秀燕力挺影片，盧秀燕透過影片表示，馬文君長期在立法院外交及國防委員會，揭發貪污弊端、看緊人民荷包，在地方爭取建設經費、服務最認真，南投有馬文君守護，23日請一定要站出來投下「不同意罷免」馬文君。