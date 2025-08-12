「南投小鋼炮」曾琮愷辭世 妻致謝各界一同走過

快訊

中央社／ 南投縣12日電

有「南投小鋼炮」之稱的前民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷昨夜辭世，享年45歲，曾連8年參加WHO宣達團為台灣發聲。妻子洪子綾今天說，感謝大家與曾琮愷一同走過的每一步。

曾琮愷曾任民進黨立委黃秀芳服務處副主任、前民進黨立委蔡培慧競選辦公室主任、參選南投縣議員等，活躍南投地方，話鋒犀利有「南投小鋼炮」之稱；對於曾琮愷離世，蔡培慧憶及曾琮愷愛看書、很體貼，選戰總忙到很晚，再買宵夜請大家，一起聊天紓壓。

民進黨立委黃秀芳謝謝曾琮愷像暖陽一樣，用熱情和真心照亮身邊的人；名間鄉長陳翰立說，希望他的好兄弟一路好走，謝謝勇敢與堅持，年復一年積極參與聯合國宣達團；民進黨南投縣議員沈夙崢表示，跟病魔抵抗好幾天的琮愷還是遠行了，覺得很突然、不真實。

曾琮愷的妻子洪子綾中午表示，她生命中最深的依靠、摯愛的曾琮愷昨晚靜靜離開，踏上另一段旅程，這些年曾琮愷用真誠、熱情與勇敢，守護家人、朋友與家鄉，義無反顧用生命去愛南投、愛台灣。

洪子綾表示，從街頭奔走到遠赴日內瓦為台灣發聲，從社會角落到生活日常，總是笑著迎人、樂觀面對挑戰，並在他人需要時毫不猶豫伸出援手，作為曾琮愷的妻子，她深知丈夫對這片土地與身邊的人傾注多少愛與心力，而大家也同樣在曾琮愷生命中占有無可取代位置，感謝大家一路以來的關心、支持與陪伴。

