中市西屯多處路口號誌停電故障 台電搶修已恢復

台中市西屯區多處路口於今天近中午因發生電箱異常短路故障，造成交通號誌停擺，警方據報會同消防局到場檢視，除在現場進行交通疏導，並通報台電人員搶修後恢復運作。

台中市警察局第六分局說明，何安派出所上午11時24分許，據報西屯區漢口路與甘肅路口、西屯路與大弘五街口，以及西屯路與大弘街口等3處路口號誌，因電箱異常短路冒煙導致故障，造成現場交通受影響。

警方表示，據報後立即派員趕赴現場，經查發現位於西屯路與大弘街口的號誌控制箱發出聲響並冒煙，疑似短路所致。員警第一時間會同消防人員1車3人到場檢視，並同步通報台電人員進行搶修，同時在現場實施交通警戒與疏導，避免車流回堵及事故發生。

警方指出，於上午11時50分許，台電人員抵達展開維修作業，警方持續協助現場引導車輛安全通行。經搶修後，於中午12時15分，各路口號誌已全面恢復正常運作，交通秩序回復順暢。