影／南投水源地設掩埋場 馬文君遭罷團質疑沒在擋…她回應了

南投立委馬文君罷免案23日投票，罷馬團體今質疑，有業者申請在埔里水源頭蓋廢棄物掩埋場，地方強烈反彈，馬身為民代卻只拍影片喊反對，無實質作為，呼籲鄉親用選票要求她做出行動守住埔里水；馬則表示，她堅決反對，無庸置疑。

有環保業者申請在埔里麒麟里興建事業廢棄物掩埋場，總掩埋量達245萬立方公尺，將掩埋一般、事業廢棄物及焚化爐灰渣，但因場址在支應農業灌溉、民生用水的南港溪上游，並將流入鳥嘴潭水庫，引發地方強烈反彈，組自救會堅決反對。

罷團「ALL罷馬」今開記者會質疑，埔里出好水，是國內茭白筍最大產區，優質水源也支撐味丹多喝水、百佳泉、埔興（埔美）、龍山泉、盛康實業等礦泉水大廠，如今水源地面臨廢棄物掩埋場威脅，馬文君只是拍影片反對，卻無實質作為。

現場民眾也指出，馬文君雖曾在影片中表態不支持，但就無下文；另掩埋場聯外道路不夠寬就不能興建，偏偏該場址的聯外道路投70線，當年就是馬立委爭取經費拓寬，難免讓人多作聯想，更盼她別只顧國防，也多關心南投民生、環境。

罷團表示，該場址距自來水取水口僅1.4公里，且在鳥嘴潭人工湖上游，水利署曾發文給縣府指不宜設掩埋場，縣府卻仍持續讓業者補件審查，立委有權修法也能協助防堵不當開發，馬卻無作為，籲鄉親用選票要求她做出行動，守住埔里水。