台中西屯3路口燈號故障 警疏導交通聯絡台電維修

第六警分局何安派出所今天上午11時許獲報，西屯區漢口路與甘肅路口、西屯路與大弘五街口，以及西屯路與大弘街口等3處路口號誌，因電箱異常短路冒煙導致故障，造成現場交通受影響，警方到場疏導交通，另外聯絡台電到場維修，目前已恢復正常。

經查，三個路口號誌發生故障原因，恐與西屯路與大弘街口的號誌控制箱有異音、冒煙有關，疑似短路。

警方第一時間會同消防人員1車3人到場檢視，同步通報台電人員進行搶修，同時在現場實施交通警戒與疏導，避免車流回堵及事故發生。

今天上午11時50分，台電人員抵達展開維修作業，警方持續協助現場引導車輛安全通行。經搶修後，中午12時15分，各路口號誌已全面恢復正常運作，交通秩序回復順暢。