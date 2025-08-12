聽新聞
0:00 / 0:00
台中西屯3路口燈號故障 警疏導交通聯絡台電維修
第六警分局何安派出所今天上午11時許獲報，西屯區漢口路與甘肅路口、西屯路與大弘五街口，以及西屯路與大弘街口等3處路口號誌，因電箱異常短路冒煙導致故障，造成現場交通受影響，警方到場疏導交通，另外聯絡台電到場維修，目前已恢復正常。
經查，三個路口號誌發生故障原因，恐與西屯路與大弘街口的號誌控制箱有異音、冒煙有關，疑似短路。
警方第一時間會同消防人員1車3人到場檢視，同步通報台電人員進行搶修，同時在現場實施交通警戒與疏導，避免車流回堵及事故發生。
今天上午11時50分，台電人員抵達展開維修作業，警方持續協助現場引導車輛安全通行。經搶修後，中午12時15分，各路口號誌已全面恢復正常運作，交通秩序回復順暢。
第六警分局呼籲，民眾若行經號誌故障或交通異常路段，請減速慢行並依現場員警或導引人員指揮，以確保行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言