台中海洋館八大展區8月21日試營運 今天搶先看

台中海洋館將在8月21日對外試營運，試營運全票種試營運八折優惠；八大展區今天對外公開，以「從台中河川流向世界之海」的主軸貫穿，遊客可感受到潮汐變化，也透過開放的展示設計，可體驗從山到海的豐富海洋旅程。

從大廳進入台中海洋館，穿梭如同岩石裂縫的奇幻隧道，在光影交錯的波紋迴廊逐漸與水融為一體，從山林出發，隨著水的流動穿越峽谷瀑布，到各種美麗海洋生態，最終流向大海。

3樓台中河川，有全台首創懸浮於半空中宛如蓮花相連的水槽，透過仰望或俯視等不同視角，觀看這些高低起伏的大甲溪生態，錯落其中的12個獨立展示區，也加上兒童視角設計的缸體，用爬行或探望等不同體驗方式認識世界。

4樓濕地區，室內人工溼地隨時間變化的潮汐漲退，開放民眾踏入，體驗大自然的樂趣，濕地區多種生物中，橫帶射水魚發出強力水柱噴射覓食的畫面難得一見，還有長7公尺的全台最大花園鰻展示缸。

3樓水母區，高達20種的水母物種展示，包含台灣首展的迷你水母-烏鴉帽水母以及擁有巨大身形的南美洲海刺水母；寬達8米的巨型水母展缸，數千顆晶瑩剔透的水母搭配沉浸式互動投影，猶如踏進水母幻境中。

2樓企鵝區，有國內首見的企鵝開放式展示缸，遊客可站在觀景平台近距離觀察麥哲倫企鵝互動行為；也可以坐在看台區感受企鵝共處時光；還可步入水槽下，用仰望視角躺著看企鵝。

2樓璀璨珊瑚區，共展示約40種形態迥異、斑斕艷麗的珊瑚；2樓鯊魚巡游：360度的全透明無邊際鯊魚展示缸，結合沉浸互動投影，鯊魚猶如漫游深海中。

1樓黑潮之海，步下樓梯，彷彿游入黑潮的巨大洋流中；1樓海洋學園，旅程的最終站，藉由全景互動投影，學習更多海洋生物知識。

為讓參觀民眾可參與實際了解飼育照護工作，台中海洋館設計全透明開放式後場，包含珊瑚實驗室、水母實驗室、濕地實驗室，及中部首座水生生物收容中心；民眾可透過透明玻璃認識水母從水螅體培育到水母的過程，可觀察飼育員飼育照護工作日常。

台中海洋館設有一間主題餐廳與兩間咖啡吧，隨夕陽餘暉透入潮汐撒下的光影，5樓的景觀咖啡廳，可瞭望廣闊的台灣海峽與遠處的高美濕地；黑潮之海展區旁的咖啡飲品吧，可近距離感受黑潮之海的壯闊；台中海洋館試營運期間也推出館內的1樓咖啡飲品吧及5樓景觀咖啡廳相同飲品第二杯半價優惠。

台中海洋館試營運期間為8月21日至9月25日，預購票券已線上全面開賣，試營運期間採取梯次分流方式，提供民眾最佳參觀品質；期間推出全票種試營運八折優惠。

台中海洋館試營運門票預購網頁