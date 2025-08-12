快訊

童年記憶幻化為圖畫 台中插畫家重現中藥房的人情味

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
1998年，陳芊榕（左）與母親並坐於外公的藥房內。圖／陳芊榕提供
台中插畫家陳芊榕創作的繪本「神奇漢藥房」，以其濃厚的台灣味與人情味獲得公共電視青睞，改編為兒童節目「小島同樂繪」其中一集，由來自台中的金鐘導演張皓然執導。節目以動畫與說故事方式，帶領小朋友進入奇幻的中藥房世界，預計8月18日在台北光點華山電影館播映。

為回饋台中鄉親，製作公司「先覺影像」特別保留10張票券，民眾可透過「小島同樂繪」臉書粉專私訊索票，送完為止。

陳芊榕自幼在家中經營的漢藥房長大，童年的日常不是遊樂場，而是在母親身邊學習抓藥、裝膠囊、搓藥丸。這些平凡卻深具情感的記憶，成為她創作繪本「神奇漢藥房」的靈感來源。她說，「我記得那個地方的味道、氣氛，還有那些總是帶著神祕氣息的藥材。現在回頭看，那些場景像是進入一間魔法店一樣。」

「神奇漢藥房」於2024年出版，第36屆信誼幼兒文學獎入圍。書中以外公的藥房為背景，融合童年回憶與創意想像，講述一間魔法漢藥房，在孩子心中留下的深刻印記。她以繽紛筆觸與童趣視角，細膩描繪藥櫃、秤砣、藥包、藥籤等場景，也穿插中藥材與藥方小知識，讓孩子在閱讀中接觸文化記憶與民間智慧。

隨著都市更新與生活型態轉變，街角的中藥行逐漸被便利商店與連鎖藥局取代，成為消逝中的文化風景。透過繪本與動畫，陳芊榕與張皓然共同喚起人們對傳統中醫藥文化的感情連結，也讓孩子看見這些曾是社區核心的日常場景，不只是買藥的地方，更是鄰里交流與記憶承載的所在。

「神奇漢藥房」不僅是一本兒童繪本，更是一本視覺筆記，記錄正逐漸遠去的文化風景。正如繪本中小女孩所說，「也許神奇漢藥房不在了，但我記得它的樣子，也記得媽媽說過的每一句話。」

台中插畫家陳芊榕創作的繪本「神奇漢藥房」，以其濃厚的台灣味與人情味獲得公共電視青睞，改編為兒童節目「小島同樂繪」其中一集。圖／陳芊榕提供
