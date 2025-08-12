聽新聞
防範楊柳颱風 盧秀燕：今天下午4時災害應變中心一級開設
楊柳颱風來勢洶洶，中央氣象署下午將發布陸上警報。台中市長盧秀燕表示，昨晚災害應變中心已三級開設，原本今天下午1時升級為一級開設，由於最新預報颱風路徑南移，一級開設時間也延後到下午4時，各局處還是要加強整備，尤其是上次風災、雨災中受損的區域。
台中市政府上午開市政會議，盧秀燕說，本周最重要的工作之一就是防颱，楊柳颱風現在還在台東外海，有變大變快的趨勢，昨晚市府已三級開設災害應變中心；中央氣象署原本預測颱風從花蓮登陸，最新預報則往南修正從台東登陸，中市府也把災變中心一級開設時間從下午1時延後到下午4時。
盧秀燕表示，今天上午台中還是大太陽，接近中午已經開始變陰，儘管颱風離台中還有距離且可能會從南部穿過，各局處還是要加強整備；上次的丹娜絲颱風以及7月底的雨災，造成部分地區水患，有些地方的修復還在設計發包階段，這段空窗期要拜託相關局處多加注意，包含安全性與可通行性。
中央氣象署表示，原本預測楊柳颱風循第三類路徑「穿心颱」，但颱風路徑南移，目前修改路徑側為第四類路徑，從南台灣穿越；這類路徑不算少見，如2023年的小犬颱風與海葵颱風，對花東、南部地區影響較大。氣象署預計今天下午發布陸上颱風警報，明天午後颱風登陸。
