防範楊柳颱風 盧秀燕：今天下午4時災害應變中心一級開設

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
中度颱風楊柳路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
中度颱風楊柳路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

楊柳颱風來勢洶洶，中央氣象署下午將發布陸上警報。台中市長盧秀燕表示，昨晚災害應變中心已三級開設，原本今天下午1時升級為一級開設，由於最新預報颱風路徑南移，一級開設時間也延後到下午4時，各局處還是要加強整備，尤其是上次風災、雨災中受損的區域。

台中市政府上午開市政會議，盧秀燕說，本周最重要的工作之一就是防颱，楊柳颱風現在還在台東外海，有變大變快的趨勢，昨晚市府已三級開設災害應變中心；中央氣象署原本預測颱風從花蓮登陸，最新預報則往南修正從台東登陸，中市府也把災變中心一級開設時間從下午1時延後到下午4時。

盧秀燕表示，今天上午台中還是大太陽，接近中午已經開始變陰，儘管颱風離台中還有距離且可能會從南部穿過，各局處還是要加強整備；上次的丹娜絲颱風以及7月底的雨災，造成部分地區水患，有些地方的修復還在設計發包階段，這段空窗期要拜託相關局處多加注意，包含安全性與可通行性。

中央氣象署表示，原本預測楊柳颱風循第三類路徑「穿心颱」，但颱風路徑南移，目前修改路徑側為第四類路徑，從南台灣穿越；這類路徑不算少見，如2023年的小犬颱風與海葵颱風，對花東、南部地區影響較大。氣象署預計今天下午發布陸上颱風警報，明天午後颱風登陸。

台中市長盧秀燕表示，本周最重要的工作之一是防颱，原本預計今天下午1時災變中心一級開設，由於路徑預測南移，一級開設時間延後到下午4時。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，本周最重要的工作之一是防颱，原本預計今天下午1時災變中心一級開設，由於路徑預測南移，一級開設時間延後到下午4時。記者陳敬丰／攝影

盧秀燕 氣象署 楊柳颱風

相關新聞

童年記憶幻化為圖畫 台中插畫家重現中藥房的人情味

台中插畫家陳芊榕創作的繪本「神奇漢藥房」，以其濃厚的台灣味與人情味獲得公共電視青睞，改編為兒童節目「小島同樂繪」其中一集...

防範楊柳颱風 盧秀燕：今天下午4時災害應變中心一級開設

楊柳颱風來勢洶洶，中央氣象署下午將發布陸上警報。台中市長盧秀燕表示，昨晚災害應變中心已三級開設，原本今天下午1時升級為一...

彰化火化場環評審查會下午登場 自救會將動員600人抗爭

受地方強烈抗爭的「彰化生命園區開發計畫」，今天下午一點半在縣立體育場舉辦環評審查會議，二林芳苑反火葬場自救會預定動員60...

楊柳颱風逼近！台中環保局出動清溝神器助攻排水暢通

中央氣象署今天清晨5時30分發布楊柳颱風海上警報。台中市環保局在颱風前加強水溝巡檢、清淤，並且針對餐飲業密集區的清溝熱點...

自助洗衣店慎防火災！台中市推安全管理自治條例 最快年底上路

台中市近年自助洗衣店大量增加，24小時營運加上無人管理，使用瓦斯、天然氣等可能造成公共安全問題，市府擬定台中市自助洗衣店...

芳苑火葬場環評首審 彰縣府：非焚化爐、排放量比中型工廠低

彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，彰化縣政府擬在芳苑鄉設置「彰化縣生命園區」並興建火葬場，但引發地方強烈反彈。今天此案將...

