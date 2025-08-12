彰化火化場環評審查會下午登場 自救會將動員600人抗爭

受地方強烈抗爭的「彰化生命園區開發計畫」，今天下午一點半在縣立體育場舉辦環評審查會議，二林芳苑反火葬場自救會預定動員600名民眾到場抗爭，彰化縣警察局將部署120名警力及布置80面交通指示牌，防止衝突發生。

針對彰化環盟質疑，全縣已有9座焚化爐，如今再設火葬場，空氣汙染不減反增。彰化縣環保局長江培根澄清表示，火葬場與焚化爐的規模與性質不同，燒大體無法與燒垃圾相比，兩者的排放總氣體量更是無法相比，應以排放總量而非濃度衡量對空氣污染的影響。火葬場的排放量相對少得多，甚至比一般中型工廠還低，彰化火葬場預設10個爐坑，比台中還少，現代環保科技相當進步，小小的爐坑產生的廢氣，不能跟焚化爐相比。

彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，一年約萬名亡者必須迢迢到鄰近縣市火化，為了趕時間，喪家舉辦告別式越辦越早，甚至天未亮就得舉辦，家屬疲累不堪，30年來，已有多個鄉鎮市爭取設置，都因地方反對而告吹，彰化縣政府此次從全縣15個公墓用地，評估選定芳苑鄉草湖南段228-2地號的火葬場預定地，其實是鄰近二林鎮，因此二林鎮民抗爭聲浪尤其高張。

二林芳苑抗爭民眾組成自救會，除動員到縣府及縣議會抗爭外，在3次的公聽會也都有激烈抗爭，甚至爆發肢體衝突。彰化縣政府依照「環境影響評估法」相關規定，今天下午在縣立體育場舉辦環評審查會議，自救會宣稱將動員600名民眾到場抗議，彰化縣警察局將部署120名警力及布置80面交通指示牌，防止衝突發生，同時預防抗議民眾轉到縣府抗議。

彰化縣環保局表示，因為這項開發案的開發單位是彰化縣政府本身，為了避免利益衝突，這次的環評會議中，縣府內聘委員已全數迴避，由外聘的專家學者進行審查，確保整個環評過程公平、公正。