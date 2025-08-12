楊柳颱風逼近！台中環保局出動清溝神器助攻排水暢通

中央氣象署今天清晨5時30分發布楊柳颱風海上警報。台中市環保局在颱風前加強水溝巡檢、清淤，並且針對餐飲業密集區的清溝熱點更祭出「清溝神器」水溝內視鏡。環保局說，截至今年已輔導2580家業者設置油脂截留器，有效降低豪雨造成的積水風險。

環保局昨在西屯區加強清溝，市議員楊大鋐、林祈烽服務處代表也到場關心。環保局說明，台中市餐飲業密集，若業者排放的含油廢水未經妥善處理，極易在水溝中形成油垢與油塊，易造成阻塞。各區清潔隊主動出擊，加強清溝頻率，並積極輔導業者設置油脂截留器。

環保局統計，台中市餐廳座位300人以上，或作業面積超過1000平方公尺者共計97家，都已依照法令規定安裝油脂截留器，設置率100%，另外環保局擴大列管餐飲業及小吃店去年起至今全市已輔導查核6581家，完成設置油脂截留器達2580家。

此外，清潔隊除定期巡檢易積水潛勢路段外，汛期更依據氣象預報提高巡查頻率，發現排水孔遭垃圾、落葉堵塞時立即清除，並啟動跨局處通報機制，由市府團隊協力處理，展現防災整合力，確保排水暢通。

西屯區清潔隊新生代隊員吳中麟分享，「水溝內視鏡」已成為清溝作業不可或缺的利器。過去打開溝蓋後還得彎腰低頭查看，常因此破撞溝體受傷，如今透過內視鏡，能快速掌握溝內狀況，大幅提升作業安全與效率。