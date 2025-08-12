快訊

手機還沒出…山寨iPhone 17 Pro開賣！介面真的可操作 1關鍵露餡了

MLB／大谷翔平本季第42轟棒打老東家 集滿天使球場生涯百轟

楊柳颱風逼近！下午陸警首波4縣市曝 氣象署示警明午登陸恐狂風暴雨

聽新聞
0:00 / 0:00

楊柳颱風逼近！台中環保局出動清溝神器助攻排水暢通

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市環保局西屯區清潔隊昨加強清溝，並動用水溝內視鏡，檢視排水內視影像。圖／台中市環保局提供
台中市環保局西屯區清潔隊昨加強清溝，並動用水溝內視鏡，檢視排水內視影像。圖／台中市環保局提供

中央氣象署今天清晨5時30分發布楊柳颱風海上警報。台中市環保局在颱風前加強水溝巡檢、清淤，並且針對餐飲業密集區的清溝熱點更祭出「清溝神器」水溝內視鏡。環保局說，截至今年已輔導2580家業者設置油脂截留器，有效降低豪雨造成的積水風險。

環保局昨在西屯區加強清溝，市議員楊大鋐、林祈烽服務處代表也到場關心。環保局說明，台中市餐飲業密集，若業者排放的含油廢水未經妥善處理，極易在水溝中形成油垢與油塊，易造成阻塞。各區清潔隊主動出擊，加強清溝頻率，並積極輔導業者設置油脂截留器。

環保局統計，台中市餐廳座位300人以上，或作業面積超過1000平方公尺者共計97家，都已依照法令規定安裝油脂截留器，設置率100%，另外環保局擴大列管餐飲業及小吃店去年起至今全市已輔導查核6581家，完成設置油脂截留器達2580家。

此外，清潔隊除定期巡檢易積水潛勢路段外，汛期更依據氣象預報提高巡查頻率，發現排水孔遭垃圾、落葉堵塞時立即清除，並啟動跨局處通報機制，由市府團隊協力處理，展現防災整合力，確保排水暢通。

西屯區清潔隊新生代隊員吳中麟分享，「水溝內視鏡」已成為清溝作業不可或缺的利器。過去打開溝蓋後還得彎腰低頭查看，常因此破撞溝體受傷，如今透過內視鏡，能快速掌握溝內狀況，大幅提升作業安全與效率。

環保局長陳宏益呼籲，防汛工作不僅仰賴市府團隊，更需要市民一起守護家園。日常生活中，請多加留意自家門前及後巷排水口，清理落葉與雜物，降低積水風險。若發現側溝阻塞，可撥打市民專線1999，或聯繫各區清潔隊（查詢電話網址：https://reurl.cc/V1RxYQ）一起打造安全無虞的台中家園。

台中市環保局西屯區清潔隊昨加強清溝。圖／台中市環保局提供
台中市環保局西屯區清潔隊昨加強清溝。圖／台中市環保局提供
台中市環保局西屯區清潔隊昨加強清溝，並動用水溝內視鏡，檢視排水內視影像。圖／台中市環保局提供
台中市環保局西屯區清潔隊昨加強清溝，並動用水溝內視鏡，檢視排水內視影像。圖／台中市環保局提供

台中市 內視鏡 環保局長

延伸閱讀

楊柳颱風來勢洶洶全台颳強風 最新侵台路徑潛勢預測曝

楊柳颱風發布海警 雪霸國家公園即日起休園並管制進入

楊柳颱風直衝！玉山園區清晨起封園 登山隊慎防「刁」山受困

搭船遊客注意！楊柳颱風來襲 澎湖輪明天航班變動

相關新聞

童年記憶幻化為圖畫 台中插畫家重現中藥房的人情味

台中插畫家陳芊榕創作的繪本「神奇漢藥房」，以其濃厚的台灣味與人情味獲得公共電視青睞，改編為兒童節目「小島同樂繪」其中一集...

防範楊柳颱風 盧秀燕：今天下午4時災害應變中心一級開設

楊柳颱風來勢洶洶，中央氣象署下午將發布陸上警報。台中市長盧秀燕表示，昨晚災害應變中心已三級開設，原本今天下午1時升級為一...

彰化火化場環評審查會下午登場 自救會將動員600人抗爭

受地方強烈抗爭的「彰化生命園區開發計畫」，今天下午一點半在縣立體育場舉辦環評審查會議，二林芳苑反火葬場自救會預定動員60...

楊柳颱風逼近！台中環保局出動清溝神器助攻排水暢通

中央氣象署今天清晨5時30分發布楊柳颱風海上警報。台中市環保局在颱風前加強水溝巡檢、清淤，並且針對餐飲業密集區的清溝熱點...

自助洗衣店慎防火災！台中市推安全管理自治條例 最快年底上路

台中市近年自助洗衣店大量增加，24小時營運加上無人管理，使用瓦斯、天然氣等可能造成公共安全問題，市府擬定台中市自助洗衣店...

芳苑火葬場環評首審 彰縣府：非焚化爐、排放量比中型工廠低

彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，彰化縣政府擬在芳苑鄉設置「彰化縣生命園區」並興建火葬場，但引發地方強烈反彈。今天此案將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。